Imorou avant Caen-Nantes : "la pression est permanente"

Les Caennais veulent renforcer leur assise défensive, eux qui restent sur six buts encaissés lors de leurs deux derniers matchs. "Bien sûr que ça fait trop de buts, mais contre Clermont en Coupe, l'équipe était remaniée, et il y avait donc moins de repères", estime le latéral gauche caennais qui est resté éloigné des terrains pendant près de deux mois pour soigner une blessure. "Après il ne faut pas non plus qu'on joue crispé, car on a les capacités devant pour mettre des buts, notamment grâce à la percussion des côtés. On garde la pression pour tous les matchs, avec à chaque fois un même objectif : gagner."

Emmanuel Imorou a également donné son avis sur le système tactique employé à plusieurs reprises par son coach Patrice Garande, lors des derniers matchs, lorsqu'il enlève un milieu défensif pour le remplacer par un offensif. "Le système avec deux attaquants nous apporte plus de présence offensive et honnêtement derrière, je ne vois pas trop de différence, ce n'est pas plus dangereux !"