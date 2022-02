CAEN-LORIENT (1-2) : nouvelle déception malherbiste

Avant la rencontre, les Caennais avaient annoncé la couleur. En conférence de presse, le coach normand avait expliqué avoir fixé avec son groupe l'objectif de terminer à la sixième place en fin de saison. Bien inspirés étaient alors les Malherbistes d'attaquer la rencontre tambours battants, pour perturber des Lorientais 14e de Ligue 1 avant le coup d'envoi. Mais hormis une frappe de Jonathan Delaplace en tout début de rencontre, les Bretons étaient bien les premiers à se montrer dangereux. Il fallait alors une grosse parade de Rémy Vercoutre sur une frappe de Benjamin Jeannot pour sauver son camp. Il était encore là pour dévier une frappe de ce même Jeannot quelques minutes plus tard. Mais le ballon restait dans l'aire de jeu après avoir taper le poteau. L'attaquant lorientais était tout heureux de pouvoir ouvrir le score (0-1, 17e). Derrière, hormis une tête d'Andy Delort bien arrêté par Benjamin Lecomte, Malherbe ne se montra jamais dangereux.

Au retour des vestiaires, et suite à une accélération plein axe de Romain Philippoteaux, la sanction tomba rapidement. Trop rapidement. L'arbitre désignait le point de pénalty après un contact avec Damien Da Silva. Majeed Waris se chargeait de transformer la sentence et doublait la mise (0-2, 48e). Ce but avait le don de piquer les Malherbistes au vif. A l'envie, après avoir sauvé son camp sur un superbe tacle, Dennis Appiah perforait la défense adverse avant de réduire la marque de prêt (1-2, 67e). Mais, par la suite, il était encore extrêmement compliqué pour les Caennais de se retrouver en position de frappe. Les jeux étaient faits.

Cette défaite fait glisser Malherbe à la 9e place au classement. Avant d'aller à Paris samedi prochain, la deuxième moitié de tableau se rapproche.