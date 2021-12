Sorties cinéma de la semaine du mercredi 20 octobre

Le 1er film dont nous allons parler est français, c'est une nouvelle réalisation de Guillaume Canet « Les petits mouchoirs » avec un très beau casting.

Une bande d'amis soudée depuis toujours part en vacances comme à leur habitude mais sans un des membres qui a eu un accident de voiture et qui est à l’hôpital. Cette absence va se ressentir durant le séjour en fissurant le bloc uni qu'ils forment et en faisant naitre des tensions, regardez l'extrait à la fin de l'article.

Egalement à l'affiche cette semaine, un film dramatique du mexicain Alejandro Gonzalez Inarritu avec en tête d'affiche Javier Bardem. « Biutiful », un film lourd d'émotion sur un homme qui perd pied. Très sensible aux esprits, il a l'impression que la mort rôde autour de lui alors décide d'aimer jusqu'au bout. Voici un aperçu de l'ambiance du film à la fin de l'article.

Enfin on termine comme souvent avec un film jeunesse: Alpha et Oméga, en 3D dans les salles équipées.

Alpha et Oméga, c'est le nom de 2 tribus de loups qui ne sont pas destinés à avoir le même destin, il y a les dominants et les dominés. Mais un loup et une louve de chaque meute vont se retrouver malgré eux emmenés à des milliers de kilomètres de leur foyer alors ils vont devoir apprendre à s'entraider et qui sait à s'aimer pour rentrer chez eux. Une chose qui ne sera certainement pas vu d'un bon ½il par tous les loups comme nous le laisse supposer cet extrait où l’intérêt et la politique gouvernent, laissant les sentiments de côté (à la fin de l'article).

Les petits mouchoirs, Biutiful et Alpha et oméga sortent tous les 3 cette semaine sur les écrans bas-normands