Automne en Normandie : l'ultime édition ouvre ses portes

L'ombre de la disparition d'Automne en Normandie planait sur la conférence de présentation de la 9e et dernière édition du festival. L'Etablissement Public de Coopération Culturelle Arts 276, organisateur des événements Terres de Paroles et Automne en Normandie, a déjà annoncé la disparition programmée des deux événements et leur remplacement par un festival multidisciplinaire aux contours encore flous organisé au printemps 2016.

"Fabriquer un être à l'image de l'homme"

Nicolas Rouly, président d'Arts 276, a préféré se tourner vers l'édition à venir, indiquant simplement qu'Automne en Normandie a permis le "développement considérable et positif des arts pratiques sur notre territoire". Matthieu Bardiaux, directeur par intérim d'Arts 276, a pris le relais pour présenter l'édition, sur le thème "L'humain e(s)t l'artificiel". "Le fil conducteur de cette édition n'a rien de très novateur, la culture occidentale s'en est emparée depuis deux millénaires, avec ce vieux rêve d'un être fabriqué par l'homme à son image. Aujourd'hui, le vieux rêve commence à prendre forme."

Et Matthieu Bardiaux d'évoquer plusieurs exemples : "Aujourd'hui, les robots ne sortent plus de La guerre des étoiles de Star Wars mais des laboratoires pharmaceutiques ; les ordinateurs battent les champions du monde d'échec ; des médicaments modulent les humeurs et le corps humain se métamorphose du fait des progrès de la médecine."

Les grands noms de la scène mondiale

C'est donc sur ces multiples thèmes que les 42 spectacles vont surfer. Quelques grands noms de la scène contemporaine internationale seront présents :

- Oriza Hirata pour "La Métamorphose version androïde"

- "Les Nègres" de Robert Wilson

- "Les particules élémentaires" de Julien Gosselin

