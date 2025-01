Rouen. Victor dans la ville : un festival pour interroger le théâtre

Le festival rouennais Victor dans la ville, qui favorise les rencontres entre auteurs et amateurs de littérature, offre un focus sur le théâtre avec de nombreux auteurs et autrices invités. Alain Fleury, qui tient les rênes de la manifestation, nous en parle.

Quelle est la spécificité de ce festival ?

"C'est un festival dédié à la littérature et à la lecture à voix haute. Les rencontres sont toujours très accessibles, à la grande surprise des curieux qui découvrent ces formules pour la première fois. Cela nous tient à cœur, car c'est l'âme même du théâtre de s'adresser à tous. Victor dans la ville offre un coup de projecteur sur des auteurs avec des formules toujours très vivantes, alternant confidences d'auteurs, et lectures choisies. Chaque opus a une thématique bien spécifique et pour cette 10e édition, le festival se consacre au théâtre. Il ne s'agit pas de spectacles, mais de rencontres, des projections et de lectures dans le but de faire découvrir des auteurs de théâtre. C'est une forme assez rare et nous venons ainsi combler une lacune dans notre région car, autant les romanciers sont connus du grand public, autant les auteurs dramatiques, quoique reconnus dans le monde du théâtre, s'expriment beaucoup plus rarement sur leur travail, et sur leur façon d'appréhender le monde."

Qui sera convié à cette occasion ?

"Pour son 2e volet, le festival présente diverses formules à Rouen. En guise d'introduction, et dans le cadre de la formule 'Un parcours, un regard', nous donnons d'abord la parole à un comédien : Christophe Grégoire. Reconnu par la profession, il vient nous parler de son parcours à l'hôtel littéraire Flaubert. Mais l'événement permet aussi de mettre en avant le travail d'Alexandra Badéa, de Marion Aubert et de Peter Brook. Ces rencontres ou interviews filmées, permettent d'apprécier la diversité de la création contemporaine, chacun ayant un style bien particulier, et les lectures de leurs textes qui ponctuent chaque événement nous immergent dans leur univers. D'ailleurs Christophe Grégoire participera à de nombreuses lectures tout au long de ce week-end."

Pratique. Jusqu'au 2 février à Rouen. 0 à 5€. programme sur aliasvictor.fr