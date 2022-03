Sorties : que faire à Rouen ce weekend ?

SPECTACLES

La nuit des fantômes à Mortemer

Dans une atmosphère festive, l’abbaye s’anime en présence de nombreux fantômes venus rôder dans ces vieilles pierres : pour jouer à se faire peur en famille.

Pratique : Samedis 23 et 30 août à partir de 21h. Abbaye de Mortemer. Tarifs 8/12 €. Tél. 02 32 49 54 34

Un moulin nommé Amour

C’est dans le cadre bucolique du bien nommé moulin Amour, que l’Association pour la Valorisation du Patrimoine Normand propose de découvrir le temps d’une soirée théâtrale en plein air, l’histoire de ce site aujourd’hui berceaux des arts. Situé dans la vallée de l’Oison, ce moulin est aujourd’hui le dernier vestige encore en état de marche des nombreuses installations hydrauliques construites le long de cette petite rivière. Destiné à moudre le blé, il cesse pourtant son activité en 1914 lorsque son propriétaire est mobilisé. Afin de réveiller la mémoire des lieux, cette mise en scène costumée, interprétée par une trentaine de comédiens bénévoles, nous transporte dans cette époque insouciante au cours de laquelle les soldats partaient au front confiants, loin d’imaginer les horreurs à venir.

Pratique : Vendredi 29 et samedi 30 août à 19 h 30. Moulin Amour à St Ouen de Pontcheuil. Tarifs 8 / 12 €. www.moulinamour.com

CONCERTS

Les Musicales de Normandie

Rendez-vous musical estival attendu, les Musicales de Normandie s’achèvent avec une série de beaux concerts mettant une fois de plus l’accent sur la musique vocale : une programmation inventive et des tarifs accessibles :

- Trio la petite symphonie (musique de chambre de Mozart et Boccherini).Mercredi 27 août à 20 h 30. Église de St-Martin du Vivier.

- Ensemble vocal perspectives (éclectisme musical de Monteverdi au Beatles) Jeudi 28 août à 20 h 30. Salle Ste croix des pelletiers à Rouen.

- La camera delle Lacrime (poésie chantée d’un troubadour du 13e siècle). Vendredi 29 août à 20 h 30. Abbaye de Jumièges.

- Isabelle Druet et la quatuor Giardini (compositeurs inspirés par la guerre). Samedi 30 août à 20 h 30. Salle Ste Croix des pelletiers à Rouen.

- Suonare et Cantare (hommage baroque à la vierge). Dimanche 31 août à 16 h. Église St Maclou à Rouen.

Pratique : Tarifs 0 / 12 / 15 €. Tél. 07 61 24 70 41. www.musicales-normandie.com

Festival Skapotatoes.

Pour sa 10e édition, ce festival populaire accueille la fanfare rouennaise Pusca, Sheep Shaggers, les Dirty smellers, Jabul Gorba et de nombreux autres groupes dans une ambiance festive et électrique.

Pratique : Vendredi 22 et samedi 23 août. À St Martin le gaillard. Tarif 18 / 22 €. Plus d’info sur skapotatoes.tumblr.com

Les filles font trempette.

En maillot de bain début du siècle, Isabelle et Isabelle, les filles du bord de scène, s’adonnent à un tour de chant peu banal plongeant dans le répertoire populaire pour une représentation rafraîchissante à l’ombre d’un jardin privé.

Pratique : Vendredi 22 août à 20 h. 22 rue Daliphard à Rouen. Tarif 10 €. Tél. 06 33 48 62 59

EXPOSITIONS

Jean Quéméré : l’ôde à la nature

Ce peintre normand voue une passion particulière à la nature et exprime avec aisance ses subtiles variations de lumières et de formes dans des huiles inspirées.

Pratique : Galerie ouverte le week-end de 14 h 30 à 19 h. Quai Hector Malot à La Bouille. Tél. 06 85 55 58 20

L’histoire des zoos humains

Cette exposition imaginée par le groupe de recherche ACHAC et la fondation Lilian Thuram - éducation contre le racisme - trouve ici à Rouen une résonnance particulière puisque la ville fut également le théâtre de ces expositions de tribus exotiques au cours du 19e siècle. Pour faire écho à ces événements rouennais rappelant la France des colonies, le muséum d’histoire naturelle de Rouen enrichit cette exposition grâce à de nombreux documents d’archives et témoigne ainsi de la curiosité des Européens face à des ethnies méconnues, de leur mises en scènes par des impresarios cupides, et évoque la lente évolution des mentalités. À Rouen comme dans les grandes villes européennes, ces étrangers étaient présentés comme des bêtes de foire : un épisode de notre histoire passée qui mérite d’être mis à jour.

Pratique : Jusqu’au 9 novembre. du mardi au dimanche 14 h-17 h 30. Tarifs 0 à 3,5 €. Tél. 02 35 71 41 50

Photographies de papillons

Mis en œuvre par l’Agence Régionale de l’Environnement de Haute-Normandie, cette exposition permet de découvrir les différentes variétés de lépidoptères.

Pratique : Jusqu’au 5 octobre, tous les dimanches de 14 h 30 à 18 h 30. Tarifs 0 / 4 €. Tél. 02 35 77 54 44

Poses en temps de guerre

Cette exposition réalisée en partenariat avec les Anciens et Amis de la Batellerie de Poses évoque l’importance stratégique de Poses pendant la 2e guerre.

Pratique : Ouvert tous les jours en août. Chemin du halage à Poses. Gratuit. Tél. 02 32 59 08 26

Bruxelles capitale impressionniste

Le musée des impressionnismes propose de découvrir un volet méconnu de l’histoire de l’art à travers une nouvelle exposition enrichie par de nombreux prêts de musée ou de collectionneurs. Il s’agit d’un mouvement pictural, basé à Bruxelles, contemporain de l’impressionnisme. Loin des standards éculés sur le sujet, cette exposition met à jour les liens tacites entretenus par les membres de cette école et les maîtres français du mouvement mais révèle aussi des pratiques novatrices annonçant le post-impressionnisme : nabis ou pointillisme. Comme leurs confrères français, les impressionnistes belges témoignent de l’évolution des modes de vie, de la modernité et de la société des loisirs tout en focalisant sur le traitement de la lumière et de la couleur : un pur moment de poésie et de plaisir à partager.

Pratique : Jusqu’au 2 novembre. Tous les jours 10 h-18h. Musée des impressionnismes de Giverny. Tarifs 0 à 7 €. Tél. 02 32 51 94 65

BALADE

Le parc des chartreux à Petit-quevilly

Au cœur de la ville, le parc forestier des chartreux offre un espace de détente idéal pour partager un moment en famille à l’ombre des chênes ou des érables.

Pratique : Ouvert tous les jours 8-22 h. À Petit Quevilly. Gratuit. www.petit-quevilly.fr

ATELIERS

Pratique artistique pour enfants

Afin de mieux comprendre les techniques de Pierre Antoniucci, cet atelier pratique invite les enfants à créer des animaux dans l’esprit du maître cubiste.

Pratique : Mercredi 27 août, à 14 h. À St Pierre de Varengeville. Gratuit. Tél. 02 35 05 61 71

Atelier d’architecture.

Conçu pour les enfants de 8 à 13 ans, cet amusant atelier évoque la redécouverte des styles médiévaux au XIXe siècle.

Pratique : Mercredi 27 août à 14 h 30. Fabrique des savoirs à Elbeuf. Gratuit. Tél. 022 32 96 30 40