Programmation : le 106 nouvelle donne, nouveau tempo

Au cours de la saison à venir, deux rendez-vous de ce type sont déjà programmés et à chacune de ces soirées, deux groupes donnent le "la": Radix et le fil d'Ariane le 20 février mais aussi Papanosh versus André Minvielle le 27 avril. C'est une proposition qui vient compléter les soirées HDR et les 106 Expérience et offre une alternative intéressante à petit prix. Si la programmation du 106 mise avant tout sur la mixité, deux registres sont néanmoins favorisés : le rap et le métal.

Du rap poétique au métal

On retrouve en ce début de saison de nombreuses scènes rap avec entre autres Oxmo Puccino de retour le 27 février avec La voix lactée, un rap poétique loin des clichés, mais aussi Little Simsz ou Abd Al Malik dans un style plus classique. Pour autant la scène métal n'est pas en reste. Le rendez-vous le plus attendu dans ce registre est sans aucun doute le concert de Mass Hysteria le 28 janvier mais le public aura aussi l'occasion de voir sur scène Dead Soul ou Kataklysm.

Scènes intimistes

Pour une programmation plus traditionnelle, le 106 accueille aussi le talentueux trompettiste Éric Truffaz et son quartet jazz le 29 janvier prochain : une soirée club intimiste. Mais à l'image des choix de programmation de la salle, ce quatuor transcende les frontières du genre et flirte avec le hip-hop, la funk et les musiques du monde.

Mais aussi

Caravan Palace sur la route, l'incomparable groupe d'électroswing manouche revisite le style rétro avec une fougue peu commune et terriblement contagieuse. Un retour très attendu avec The Icon, un nouvel album coloré. le vendredi 26 février à 20h, de 20 à 30€.

Arno, l'âme de poète. Après 35 ans de scène, Arno, qui se targue d'être un héritier du surréalisme, reste inclassable. Insoumis, hors-norme, parfois même subversif, Arno puise sa poésie dans la simplicité des mots, pertinents et sensibles. le mardi 8 mars à 20h, de 20 à 30€.

Dionysos, le célèbre groupe rock français revient sur scène avec un 8e album studio baptisé Vampire en pyjama dont la sortie est prévue le 29 janvier. Dionysos n'a rien perdu de sa fraîcheur et de sa créativité. Le samedi 7 mai à 20h, de 20 à 30€.

Victime de son succès

Attention néanmoins, certains concerts affichent déjà complet comme Keen'v, Lily Wood and the Prick et Naaman.

N'hésitez pas à réserver si un concert vous tente.

Pratique. Le 106 à Rouen. www.le106.com