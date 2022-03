Le succès de Fréro Delavega, toujours n°1 des ventes

Les deux interprêtes, révélés par l'émission "The Voice", devancent sur la semaine du 11 au 17 août 2014 Angus & Julia Stone et la bande originale du film "Les Gardiens de la Galaxie".

Peu de changement également en tête des ventes de singles où Lilly Wood and The Prick ("Prayer in C") devancent toujours Sia ("Chandelier") et Coldplay ("A Sky Full of Stars").

Comme chaque lundi, Relaxnews propose de découvrir le classement hebdomadaire des dix meilleures ventes d'albums et de singles réalisés sur iTunes en France.

Top Albums

1 "Fréro Delavega", Fréro Delavega

2 "Angus & Julia Stone", Angus & Julia Stone

3 B.O.F. "Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1"

4 "Born to Die", Lana Del Rey

5 "If You Wait", London Grammar

6 "Night Visions", Imagine Dragons

7 "Ghost Stories", Coldplay

8 "NRJ Extravadance Summer 2014"

9 B.O.F. "New York Melody"

10 "LØVE" (Deluxe Version), Julien Doré

Top Singles

1 "Prayer in C", Lilly Wood and The Prick (Robin Schulz Remix)

2 "Chandelier", Sia

3 "A Sky Full of Stars", Coldplay

4 "Sur ma route", Black M

5 "Wiggle", Jason Derulo (feat. Snoop Dogg)

6 "Lovers on the Sun", David Guetta (feat. Sam Martin)

7 "Am I Wrong", Nico & Vinz

8 "Stolen Dance", Milky Chance

9 "Boum Boum Boum", Mika

10 "Un jour au mauvais endroit", Calogero

Ces classements correspondent aux ventes sur iTunes France du 11 au 17 août 2014.