Jusqu'au 29 août, tous les vendredis soirs, vous êtes invités à entrer dans l'histoire de la ville et à y découvrir ses légendes. Le temps d’une déambulation nocturne, (re)vivez l’histoire de Verneuil comme vous ne l’avez jamais vue. Devenez marchand, «chambrière» amoureuse ou «écorcheur» au Moyen Âge, gentilhomme ou brigand de grand chemin au XVIIe siècle ou encore aubergiste fantasque dans les années 1880. En incarnant ces personnages (et bien d’autres), vous (re)découvrirez petite et grande histoire d’une ville et de ses lieux emblématiques. Le guide vous proposera des dialogues que vous interpréterez en toute convivialité. Au fil de ce jeu de rôles, vous avancerez dans le labyrinthe des ruelles de l’ancienne cité normande.



L'entrée est à 3€50, gratuit pour les moins de 12 ans.



Ecoutez, Anabelle Levrel, Directrice de l'Office de Tourisme.

Verneuil-sur-Avre, terre de légendes Impossible de lire le son.