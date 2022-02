Restauration : le "fait maison", c'est quoi ?

Qui est concerné ?

Tous les établissements de restauration commerciale et "entreprises de vente à emporter de plats préparés" peuvent prétendre au label, comme le stipule le décret. Il faut que les plats soient cuisinés sur place dans l'établissement dans lequel ils sont servis sauf pour les activités de traiteur ou pour les activités non sédentaires, comme sur les foires, marchés ou pour la vente ambulante.

Son but ?

Le "fait maison" doit permettre de mieux informer le consommateur sur les plats qui lui sont servis et de valoriser le métier de cuisinier.

Comment l'obtenir ?

Peuvent le demander les restaurants qui proposent des plats cuisinés entièrement sur place à partir de produits bruts (directement chez le producteur ou l'artisan) ou de produits traditionnels de cuisine (produits surgelés, congelés ou conditionnés sous vide inclus). Le chef doit juste garantir qu'il ne fait pas que réchauffer les produits, mais qu'il les transforme et les assemble pour créer des plats. Un restaurateur peut donc utiliser des pommes de terre surgelées à condition qu'elles soient entières et non découpées. A lui, de les trancher pour en faire, par exemple, des frites.

Comment identifier les restaurants ?

Les plats "faits maison" seront mis en valeur sur les cartes, les menus et les autres supports d'information à l'aide d'une mention ou d'un logo (une casserole avec un couvercle en forme de toit de maison). Si l'ensemble de la carte est faite maison, un seul logo ou une seule mention pourra figurer pour l'ensemble des plats. Cette disposition est notamment valable pour les maîtres-restaurateurs. Dans le cas contraire, le restaurateur aura pour obligation d'indiquer au cas par cas quel plat est fait maison et quel autre ne l'est pas.

A compter de quelle date ?

Le décret a été publié au Journal officiel dimanche 13 juillet. Il entre en vigueur dès ce 15 juillet.