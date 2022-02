76540. Sorties : que faire à Rouen ce week-end ?

ANIMATION

L’Archifête transfigure Petit-Couronne

Au cours d’un week-end, la ville de Petit-Couronne se métamorphose en gigantesque aire de jeu pour les circassiens, artistes et animateurs, héros de cette Archifête. Entre la place du marché et le parc des Tourelles, les scènes se succèdent pour satisfaire un public familial. C’est le samedi soir que la fête commence avec fanfares, marionnettes, déambulations nocturnes puis le traditionnel feu d’artifice et l’embrasement du bûcher de la St Jean. De plus, en pendant à ces nombreux spectacles, l’Archifête propose aussi de découvrir des savoir-faire via des ateliers créatifs - tels que initiation à l’émaillage, au travail du cuir et du bois - auxquels s’ajoutent des animations ludiques comme les balades à dos d’âne, la confection de pizzas salées et sucrées au four à bois ou les jeux en bois géant.

Pratique : Samedi 21 et dimanche 22 juin. Centre ville de Petit-Couronne. Gratuit. Programme sur www.ville-petit-couronne.fr

La cathédrale aux mille lumières

Joseph Cristiani et Pierre-Yves Toulot sont les concepteurs de ce spectacle qui sera de nouveau diffusé cet été sur la façade de la cathédrale. À la nuit tombée, la façade prend vie sous les dix projecteurs et narre la révolution impressionniste puis l’histoire mouvementée de Jeanne d’Arc. Résultat de quatre mois de travail et de nombreuses recherches documentaires, ces deux projections entendent ressusciter l’âme impressionniste et suggérer les émotions de la sainte à chaque étape de son parcours guerrier. “Pour les impressionnistes, nous avons choisi de mettre l’accent sur l’eau, une thématique majeure. Nous réinventons des œuvres dans l’esprit des peintres du mouvement”, explique Pierre-Yves. Cette projection permet donc de “pénétrer dans les tableaux” et de “se glisser sous la peau de Jeanne” : une expérience unique et troublante.

Pratique : Du 13 juin au 21 septembre. A partir de 23 h. Cathédrale de Rouen. Horaires sur www.la-crea.fr

De quel gothique parle-t-on ?

À travers les monuments phares de Rouen - la cathédrale et l’abbatiale St Ouen - apprenez à identifier les différents sous-genres du gothique : une balade dans le temps du gothique primitif au gothique flamboyant.

Pratique : Dimanche 22 juin à 15 h. Tarifs 4,5 à 6,5 €. Tél 02 32 08 32 40

La fête à Mesnil-Esnard.

Ce samedi, la ville de Mesnil-Esnard trouve une double occasion de sortir entre fête de la musique et feu de la St Jean. Après les activités ludiques proposées en centre-ville dans l’après-midi, la soirée se poursuivra avec un bal et le bûcher de la Saint Jean.

Pratique : Samedi 21 juin, à partir de 17 h. Centre ville de Mesnil-Esnard. Gratuit. www.le-mesnil-esnard.fr

EXPOSITION

Le ballon : les coutures craquent

Le facétieux collectif d’en face sis dans la rue St Vivien a encore frappé. Inspiré par la Coupe du monde tant attendue et par les événements en marge, ils imaginent une exposition chorale aussi critique qu’humoristique. Dénonçant les dérives du foot, entre mercantilisme, complot de la FIFA, culte de la personnalité, les huit artistes participants remettent en question les valeurs du foot en interrogeant le vocabulaire du jeu dont les tactiques présentent des points communs avec l’art de la guerre. Conçue comme un espace ludique et participatif, cette exposition permettra de s’initier au “foot pour feignant” à pratiquer assis, de préférence une bière à la main et de découvrir la personnalité des habitants de Pouligny, qui en 1973 lors d’un match mythique ont sauvé la terre de la menace extraterrestre. Pratique : Jusqu’au 13 juillet. Ouvert samedi et dimanche 14 h-19 h. Le collectif d’en face rue St vivien à Rouen. Tél. 06 22 93 05 13

Jules Michelet et Adèle Dumesnil

Daniel Druet, auteur des figures de cires du musée Grévin, qui expose ses sculptures dans le parc, vient de concevoir pour le musée deux personnages.

Pratique : Jusqu’au 29 juin. Musée Michelet à Vascoeuil. Tél. 02 35 23 62 35

Ici et Maintenant.

La Galerie Point Limite présente par ce nouvel accrochage le travail photographique de Jean-Pierre Sageot. Photographe de presse, il choisit une approche humaniste et expérimente des techniques empiriques.

Pratique : Jusqu’au 31 juillet, du lundi au vendredi 14 h-17 h. Galerie Point Limite rue Georges d’Amboise à Rouen. Tél. 06 24 12 81 52

Rouen, la ville aux cent clochers.

La galerie Bertran révèle l’intérêt des peintres de l’école de Rouen pour l’architecture. Ils s’inspirent des scènes de rues et des bâtiments rouennais pour travailler dans la lignée des impressionnistes.

Pratique : Jusqu’au 10 juillet, du mardi au samedi 10 h-12 h et 14 h 30-19 h. Galerie Bertran à Rouen. Gratuit. Tél. 06 75 52 18 21

Les secrets de la Traviata.

Issus des réserves du Théâtre des arts, les décors et costumes conçus pour cette production seront exposés au Normandy Market aux Docks 76 : une manière de découvrir l’envers du décors et le travail des petits mains.

Pratique : Jusqu’au 3 juillet. Normandy market aux docks 76 à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 98 74 78

Le conflit en Syrie.

Les photos de Pierre Torres, ex-otage en Syrie et de son compagnon de route Félix Poyer présentent le conflit sous un nouvel angle à travers une vingtaine de clichés qui témoignent de la vie quotidienne de ces populations victimes de la guerre.

Pratique : Jusqu’au 4 juillet. Sur les grilles de l’hôtel du département à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 03 55 55

Les bestioles à domicile.

Qui sont ces petits êtres qui peuplent nos maisons et dont nous ignorons presque tout ? Voilà la question à laquelle répond cette exposition amusante pour toute la famille. Des acariens aux araignées, les mœurs des petites bêtes vous seront révélées.

Pratique : Jusqu’au 14 septembre, du lundi au dimanche de 13 h 30 à 17 h 30. dès 7 ans. H2O à Rouen. Tarifs 0 à 3 €. Tél. 02 35 52 95 29

Zoos humains au muséum.

C’est la dernière semaine pour découvrir cette exposition témoignant du trafic humain en vogue à la fin du 19e siècle. Des personnes issues d’ethnies exotiques étaient exposées à des fins commerciales dans des zoos comme des bêtes : une exposition choc.

Pratique : Jusqu’au 29 juin, du mardi au dimanche de 14 h à 17 h 30. Muséum d’histoire naturelle. Tarifs 0 à 3,5 €. Tél. 02 35 71 41 50

Le balcon de Rouen.

Aménagé dans l’espace Rouen-Cathédrale, cette salle d’exposition donne sur la cour d’Albane et la rue Saint-Romain et permet de découvrir la cathédrale d’un point de vue inédit. Les panneaux explicatifs renseignent sur l’historique de la Cathédrale.

Pratique : Tous les mardis et jeudis de 14 h à 16 h. Le balcon de Rouen, rendez-vous à l’office de tourisme. Tél. 02 32 08 32 40





Le coup de pinceau de Kwon

L’artiste d’origine coréenne Kwon Yong Man expose pour la première fois à Rouen ses peintures composées instinctivement : une technique aboutie.

Pratique : Du 21 juin au 26 juillet. Espace de la Calende à Rouen. Entrée libre. Tél. 06 98 23 79 01

Juliette Drouet : la muse d’Hugo

Le plasticien Dominique Penloup s’inspire de la correspondance fougueuse de Juliette Drouet à Victor Hugo : une histoire passionnelle qui dura près de 50 ans.

Pratique : Jusqu’au 5 octobre. Maison Vacquerie à Villequier. Tarifs 0 à 3,5 €. Tél. 02 35 56 78 31

La maison natale de Flaubert.

C’est dans le pavillon du chirurgien-chef de l’hôtel Dieu que Gustave Flaubert, fils d’Achille Flaubert, vit le jour et passa sa prime enfance. Aujourd’hui aménagé en musée de la médecine, l’hôtel particulier évoque la vie de famille et l’histoire de la médecine.

Pratique : Ouvert le mardi de 10 h à 18 h et du mercredi au samedi 10 h à 12 h et 14 h à 18 h. Musée Flaubert rue Lecat à Rouen. Tarifs 0 à 3 €. Tél. 02 35 15 59 95

Fauteuils en Seine

Sur les berges de la Seine, de drôles de sièges se dressent à l’occasion du festival Terre d’eaux : une invitation au rêve proposée par des artistes inspirés.

Pratique : À partir du 22 juin. Dans le parc naturel régional des boucles de la Seine. Tél. 02 32 70 46 32

Chefs d’œuvres du 18e au 21e.

Le musée des Beaux-Arts révèle l’évolution picturale de l’époque moderne à travers cette visite guidée documentée : un saut dans le temps depuis les scènes intimistes de François Boucher aux œuvres emblématiques de la famille Duchamp.

Pratique : Dimanche 22 juin à 15 h. Musée des Beaux-arts de Rouen. Tarifs 0 à 4 €. Tél. 02 35 52 00 62

CONCERT

Bonnes vibrations pour l’Archéo Jazz

Parmi les vestiges médiévaux réaménagés du château de Blainville-Crevon, les chapiteaux d’Archéo Jazz s’apprêtent à recevoir de précieux invités. Entre Ibrahim Maalouf, jazzman trop peu présent en Normandie, le talentueux Jimmy Cliff et le séduisant Thomas Dutronc, la nouvelle édition du festival Archéo Jazz annonce de réjouissantes scènes et de belles expériences musicales. Pour cette 37e édition, le festival accueille des habitués comme Jimmy Cliff et Thomas Dutronc mais offre aussi l’opportunité à des groupes de moindre ampleur de se produire en première partie de ces têtes d’affiche tels Fred Aubin Quartet Suntaw, ou Nicolas Amène Quartet. Avec un public toujours fidèle - 5 000 personnes en 2013 - l’Archéo Jazz fait revivre le site millénaire grâce à ses belles vibrations. Pratique : Du 25 juin au 28 juin. Château de Blainville-Crevon. Tarifs 23 à 40 €. www.archeojazz.com Tél. 02 35 34 24 82

Fête de la musique à l’opéra.

Conviés par le Théâtre des Arts, les orchestres et l’ensemble du conservatoire auront l’occasion de se produire dans la prestigieuse salle avec une programmation éclectique.

Pratique : Samedi 21 juin, à partir de 17 h. Théâtre des arts à Rouen. Tél. 02 35 98 74 78

La baguette du nouveau chef

Pour son investiture, l’opéra offre à son nouveau chef d’orchestre Léo Hussain une carte blanche : du classique au moderne, une sélection originale d’œuvres.

Pratique : Vendredi 20 juin à 20 h. Théâtre des arts à Rouen. Tarifs 10 à 30 €. Tél. 02 35 98 74 78

SPECTACLE

L’heure de gloire des marionnettes

Le festival On va au pestacle réuni pour sa 8e édition dix compagnies mettant en scène des marionnettes dans des univers plus loufoques les uns que les autres.

Pratique : Du dimanche 22 au vendredi 27 juin. Autour d’Evreux. Gratuit. Programme sur onvaaupestacle.fr

Les ateliers théâtre en scène.

Encadrés par Marie Mellier et la Compagnie du Chat Foin, les membres de l’atelier théâtre présentent l’œuvre de fin d’année sur les planches de l’avant-scène.

Pratique : Mercredi 25 juin à 20 h et jeudi 26 juin à 20 h. l’Avant-scène à Grand-Couronne. Gratuit. Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

Le baron (haut) perché

Les ateliers de la Compagnie du Baron Perché font une démonstration de leurs talents : un spectacle circassien d’acrobatie, de jonglerie et d’humour.

Pratique : Samedi 21 juin à 16 h. MDU à Mt-St-Aignan. Gratuit. Réservations sur cirkulation@live.fr

DEDICACE

Olivier TaDuc en dédicace

Dans une Chine médiévale fantastique, le dessinateur Olivier TaDuc, fan de western et d’art martiaux, dessine les aventures de Taho, tueur de dragons.

Pratique : Samedi 21 juin, de 14 h 30 à 18 h 30. Librairie Funambules à Rouen. Tél. 02 32 12 61 72