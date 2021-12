76540. Sortir à Rouen ce week-end

EXPOSITION

L’histoire des zoos humains

Exhibés comme des bêtes de foires, des milliers d’hommes et de femmes furent exploités tout au long du XIXe siècle dans des expositions d’envergure.

Pratique : Jusqu’au 29 juin. Muséum de Rouen. Gratuit jusqu’au 4 mai, Tarifs 0/2/3€. Tél. 02 35 71 41 50

Les mythologies ordinaires de Ruta

De ses origines lituaniennes, Ruta Jusionyte entend bien transmettre ces mythes païens qui font la singularité de son peuple. Servie par un imaginaire débridé, elle créé des groupes sculptés dans lesquels elles fait interagir l’homme et l’animal jusqu’à créer parfois des êtres hybrides. Si ses figures humaines au regards inexpressifs sont souvent statiques, elles semblent cependant s’humaniser au contact de l’animal. Avec subtilité, elle alterne gravité et légèreté. Si l’on reconnaît facilement l’âne du songe d’une nuit d’été de Shakespeare ou le minotaure grec, d’autres figures métissées inédites naissent sous ses mains. Personnages fantasmagoriques ou prophétiques, ses groupes sculptés se dressent tels d’inquiétants gardiens d’un monde inconnu et proposent d’explorer les liens entre humanité et animalité. Pratique : Jusqu’au 12 mai, tous les jours 14-19h30. Galerie Duchoze, rue d’Amiens à Rouen. Tél. 02 35 07 34 13

Victor Hugo dessinateur hors pair

À travers une série de dessins à l’encre du célèbre écrivain, cette exposition révèle l’intérêt de l’auteur pour l’architecture médiévale :une source d’inspiration.

Pratique : Jusqu’au 6 juillet. Musée Hugo à Villequier. Tarfis 0/2/3,5€. Tél. 02 35 56 78 31

L’envers du décors à l’opéra

Production créée par l’opéra de Rouen en 2011-2012, la Traviata révèle ses dessous, de la construction des décors à la création des costumes : visitez l’atelier!

Pratique : Samedi 10 mai de 10-18h. Ateliers de Déville-les-rouen. Entrée libre. www.operaderouen.fr

Les deux guerres aux archives.

Grâce aux collections des archives départementales, replongez vous en temps de guerre et découvrez le quotidien des Rouennais entre restrictions, destructions et démobilisations.

Pratique : Jusqu’au 12 juillet. Pôle Grammont et Tour des archives à Rouen. Entrée libre. www.archivesdepartementales76.net

Daniel Roger à la chapelle St Julien.

Le sculpteur créé d’étranges casemates de papier à la structure d’osier. Des compositions quasi-architecturales inspirées par la nature.

Pratique : A partir du 9 mai. Chapelle st Julien à Petit-Quevilly. Entrée libre. www.petit-quevilly.fr

CONCERT

King Kong en ciné concert

À partir du premier King Kong jamais tourné, Joachim Latarjet réinvente une bande son inspirée, mettant en avant la tension croissante du film.

Pratique : Mardi 6 mai à 20h30. Le Rive Gauche à St Etienne du Rouvray. Tarifs 5/10€. 02 32 01 94 94

La pop vibrante de Cats on trees

Duo originaire de Toulouse, Cats on trees équilibre avec tact la douceur envoûtante de la voix de Nina et les mélodies inspirées et pénétrantes de Yohan.

Pratique : Mercredi 7 mai, à 20h30. Grand Mercure à Elbeuf. Tarifs 8,3 à 15,6€. Tél. 02 32 96 99 22

Emily Loizeau ouvre son répertoire

Pour son nouvel album, Emily Loizeau revisite ses créations passées dans une version synthétique et intimiste accompagnée par le violoncelle et le piano.

Pratique : Mardi 6 mai à 20h. MDU à Mt St Aignan. Tarifs 5/10/15€. Tél. 02 32 76 93 01

Bones Kitchen: gloire aux 70’s

Nouveau venu au sein du collectif rouennais Congasauce, Bones Kitchen regroupe cinq musiciens rouennais passionnés pour un projet vintage : “Il s’agit de faire revivre le son des années 70 entre funk, rock, rythm’n blues dans l’esprit du label américain Daptone records”, explique le batteur Grégory Serrier. Les compositions ingénieuses et étoffées de Nicolas Goulay, le chanteur à la voix rocailleuse et enjôleuse, s’enrichissent d’influences variées proposant ballades langoureuses soul ou morceaux explosifs funk. Après un an de travail en studio et d’enregistrements, c’est le premier concert en formation complète pour ce groupe : “Ce n’est pas un hasard si nous avons choisi de jouer au Saxo : c’est ici que le groupe, est né il y a un an, un soir de bœuf”. Fidèle à son esprit de partage, Bones Kitchen confrontera son univers avec les autres groupes de Congasauce en 2e partie. Pratique : Jeudi 8 à 21h30 et vendredi 9 mai à 22h. Le Saxo à Rouen. Gratuit. http://bones-kitchen.wix.com/bones-kitchen

Plongée de l’ensemble Variance.

Ce concert contemporain choisit pour thématique l’eau et fait résonner Le grain léger de Pécou avec les Vox balaenae de Crumb et Les jeux d’eau de Ravel.

Pratique : Mardi 6 mai à 20h. Auditorium du conservatoire de Rouen. Tarifs 15/20€. Tél. 02 35 98 74 78

SPECTACLE

Didon et Enée : l’esprit baroque

Véritable synthèse de l’univers musical européen, le Didon et Enée de Purcell, aujourd’hui l’œuvre la plus jouée du 17e, est le nouveau défi du Poème harmonique en résidence à l’opéra. “Nous voulions respecter l’esthétique baroque sans tentative de reconstitution pure”, explique son directeur musical Vincent Dumestre. Pour trouver ce juste équilibre, les deux scénographes donnent vie aux décors grâce à l’intervention d’acrobates qui viennent ainsi ponctuer les tableaux. Ils inventent aussi des costumes qui évoluent au gré des émotions des personnages et placent le chœur en fosse “pour donner une dimension plus mystérieuse et symbolique, comme dans les chœurs antiques”, expliquent-ils. Le Poème harmonique, quant a lui, fidèle à sa vocation, a fait produire pour l’occasion des instruments anciens tels que lyre à viole et pandora. Pratique : Du 9 au 13 mai. Théâtre des arts à Rouen. Tarifs 10 à 65€. Tél. 02 35 98 74 78

L’avare de Molière.

Création de la troupe de l’écho du Robec, l’Avare, mis en scène par Daniel Deprez et Daniel Charlot, sera joué jusqu’au 18 mai . L’occasion de retrouver les gags truculents de Molière.

Pratique : Jusqu’au 18 mai. Théâtre de l’écho du robec à Darnétal. Tarifs 7/12/16€. Tél. 02 35 88 98 83

Les jours étranges de Bagouet

Spectacle imaginé par Dominique Bagouet, Les jours étranges invite à redécouvrir les émotions et les tourments de l’adolescence : une danse tout en contraste.

Pratique : Mardi 6 mai à 20h30. Hangar 23 à Rouen. Tarifs 10/15/21€. Tél. 02 32 76 23 23

Les oranges.

Cette pièce évoque avec humour les souvenirs d’un Algérien qui témoigne des événements politiques ayant ébranlés son pays de 1830 à nos jours.

Pratique : Mardi 6 mai à 20h. Centre culturel Voltaire à Deville-les-Rouen. Tarifs 11/13/16€. Tél. 02 35 68 48 91

VISITE

À la découverte de la faune de Cerza

Le parc zoologique propose trois parcours pédestres pour approcher ses résidents dans des espaces adaptés et les surprendre dans leurs activités quotidiennes.

Pratique : Tous les jours de 9h30 à 18h30. Cerza à Hermival les Vaux. Tarifs 0/11/19€. Tél. 02 31 62 17 22

Le Gros Horloge révélé.

Pour découvrir l’histoire du monument le plus emblématique de Rouen. Visitez le pavillon de l’Horloge et montez en haut du beffroi pour bénéficier d’une vue imprenable sur la ville.

Pratique : Tous les jours sauf le lundi. Le gros horloge à Rouen. Tarifs 0/3/6€. Tél. 02 32 08 01 90

Croisières sur la Seine à Rouen

À bord d’une vedette, découvrez l’histoire de ce port marchand et une vue inédite sur la ville et ses infrastructures portuaires : une visite enrichissante.

Pratique : Tous les mercredis et samedis à 14h30. Embarcadère Ango. Tarifs 5,75/8€. Tél. 02 32 08 32 40