Grève à la CUC : les poubelles débordent

Mercredi 21 mai, le site de la Polle de la Communauté Urbaine de Cherbourg mais aussi les centres de tri et déchetteries de Querqueville et Tourlaville n'ont pas fonctionné, en raison d'une grève des agents techniques et administratifs de la CUC. Selon la CGT, 200 personnes sur 530 ont suivi le mouvement. "Un chiffre important, d'autant que le mercredi, beaucoup d'agent à temps partiel ne travaillent pas" explique Thierry Lacombe, du syndicat.

Motif de cette grève : la pénibilité de certains postes mais surtout le pouvoir d'achat. Pour compenser le gel du point d'indice des fonctionnaires reconduit par le gouvernement, les agents demandent une revalorisation de l'Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT), prime versée par la communauté urbaine. "Ce sont des revendications qui datent de 2012, mais les élus avaient renvoyé les discussions après les élections municipales et communautaires" poursuit Thierry Lacombe.

Le président "ouvert au dialogue"

Après une réunion avec des élus de la CUC, les grévistes ont décidé de poursuivre leur mouvement, lors d'une assemblée générale. De son côté, Benoît Arrivé, nouveau président de la communauté urbaine, indique qu'il veillera "à ce que la tradition de dialogue social à la CUC soit maintenue". Néanmoins, il précise aussi "la revalorisation indemnitaire demandée par les agents grévistes est une question complexe, qu’il est impossible de traiter dans la précipitation et sous la pression d’une grève. Elle demande une approche globale et concertée dont les conditions ne sont actuellement pas réunies."

Le président termine : "notre préoccupation première, élus comme fonctionnaires, reste de servir les habitants de l’agglomération et d’investir pour notre avenir". Habitants qui, ce jeudi, feront face à des poubelles qui débordent ou des sacs éventrés, au grand bonheur des goélands.