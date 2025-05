Le Havre. La Ville récompensée pour sa propreté

La Ville du Havre vient d'obtenir la plus haute distinction décernée par l'Association des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU), les 5 étoiles du label "Ville Eco-propre". Ce label récompense les collectivités les plus engagées dans une gestion durable et efficace de leurs espaces publics.

"Cette distinction est le fruit d'un travail collectif, mais nous savons qu'il reste des marges de progression. C'est un encouragement à poursuivre nos efforts avec rigueur, innovation et par l'engagement de chacun", souligne Augustin Boeuf, adjoint au maire en charge de la propreté et du stationnement.

Un label exigeant

L'AVPU, référence nationale en matière de propreté urbaine, regroupe plus de 220 collectivités adhérentes. Elle accompagne ces collectivités dans leurs démarches d'amélioration continue en s'appuyant sur des indicateurs objectifs de propreté. L'obtention des 5 étoiles témoigne d'un niveau d'excellence reconnu à l'échelle nationale, fruit d'années d'efforts et d'une dynamique collective entre les services municipaux, les partenaires de la Ville et ses habitants.

Des moyens renforcés

Cette distinction vient couronner la dynamique engagée depuis de nombreuses années et encore plus depuis un an avec le plan "Le Havre, ville propre", structuré autour de quatre grands axes : intensifier, faciliter, sensibiliser et sanctionner. Consciente que la propreté est un enjeu quotidien, la Ville combine renforcement des moyens, actions de terrain et innovations technologiques.

Dès juin 2025, des capteurs embarqués sur des balayeuses développés par la société Cortexia permettront de mesurer en temps réel la propreté des rues pour adapter les interventions de façon plus ciblée. En parallèle, 82 points de corbeilles bi-flux ont été déployés à ce jour et 113 supplémentaires le seront d'ici la fin du premier trimestre 2026, limitant les débordements dans les zones les plus fréquentées. Enfin, la Communauté urbaine déploie des centres de recyclage modernes et accessibles ainsi que des solutions de tri pour tous.

La propreté figure d'ailleurs parmi les rares postes dont le budget a été augmenté en 2024, avec un effort supplémentaire de 1,6 million d'euros.

La Ville s'appuie aussi sur l'implication croissante des habitants : 45 opérations de nettoyage citoyen ont été organisées en 2024, réunissant plus de 1 100 participants. Chacun peut également agir au quotidien, notamment en signalant une anomalie depuis son smartphone grâce au site mesdemarches-lehavreseinemetropole.fr, un outil simple et efficace pour remonter tout problème rencontré dans l'espace public.

Plus de sanctions

Si les solutions de tri, de collecte et de signalement sont aujourd'hui accessibles à tous, des sanctions viennent désormais dissuader les gestes inciviques. Les dépôts sauvages, jets de mégots et autres sont passibles d'amendes allant de 135 euros à 15 000 euros, en fonction de la gravité des faits. Depuis le début de la démarche, plus de 400 procédures ont été engagées.