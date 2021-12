Les derniers chiffres sont tombés ce jeudi soir 17 avril:

Les vols sans violence sont par exemple passés de 4250 sur la période avril 2012/mars 2013 à 4450 sur la même période 1 an plus tard.

Il y avait 90 cambriolages par mois dans l'Orne début 2013. Il y en a 139 par mois, ce début d'année.

Bien sûr, il existe une délinquance locale, mais la majorité des faits sont imputables à des bandes itinérantes organisées. Cette situation s'explique par la proximité de la région parisienne, par les grands axes routiers qui traversent l'Orne, et par l'habitat rural dispersé.

Jean-Christophe Moraud, préfet de l'Orne :

Un plan de lutte contre la recrudescence des vols dans l'Orne Impossible de lire le son.

Les vols sont principalement des numéraires et des bijoux, difficilement identifiables. D'autant que les 447 gendarmes ornais ont un très vaste territoire à couvrir.

Le lieutenant colonel Christophe Urien, patron des gendarmes ornais, a ordonné la multiplication des contrôles itinérants sur chaque communauté de brigade, de jour comme de nuit, sur réquisition des procureurs, ce qui permet de faire ouvrir les coffres des voitures. Il s'agit "d'instabiliser" les délinquants. 4 de ces barrages de contrôle de gendarmerie ont déjà été forcés depuis le début le cette année :

Le préfet en appelle à la vigilance des ornais (création de "voisins vigilants"?), des commerçants et industriels (la mise en place d'alertes SMS en cas de vol pour alerter les professionnels alentours) et des élus (vidéoprotection à L'Aigle, Mortagne, la Ferrière Bochard, Le Mêle/ Sarthe, et peut-être bientôt à Alençon, Sées et Flers)