Rouen. Seine-Maritime : il multiplie les tentatives de cambriolages

C'est un témoin qui compose le 17, très tôt dans la nuit, mercredi 12 juillet 2017. Il explique à la police qu'un homme est en train de tenter de fracturer la porte de son appartement, situé dans un immeuble de trois étages, rue Dinandrie à Rouen (Seine-Maritime). Une patrouille de la Brigade anti-criminalité (BAC) se rend immédiatement sur place. Elle constate en effet que la porte du témoin a subi des dommages.

Un SDF interpellé

En continuant leurs investigations dans l'immeuble, les fonctionnaires repèrent d'autres tentatives d'effraction, et même une porte fracturée à l'entrée d'un appartement vide du 3e étage. Dans le hall, ils tombent nez-à-nez avec un homme de 32 ans, armé d'un couteau, visiblement ivre et qui tient des propos incohérents. Il est immédiatement soupçonné d'être l'auteur des faits. L'homme est interpellé et placé en garde-à-vue. Il avait 1,37g d'alcool par litre de sang. L'enquête doit permettre d'établir si ce suspect est bien l'auteur des faits.

A LIRE AUSSI.

Normandie : à 18 et 80 ans, ils se donnent la mort en sautant d'un immeuble

Trois voleurs pris en flagrant délit de cambriolage dans un garage près de Rouen

Normandie : un cambriolage raté mène la police à une véritable caverne d'Ali Baba