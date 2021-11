76540. Sortir à  Rouen et dans l'agglomération

EXPOSITIONS

Double exposition aux archives

Les Archives départementales proposent, du 7 avril au 12 juillet, deux expositions commémoratives intitulées “D’une Guerre à l’autre”. Celle consacrée à la Première guerre mondial, se tiendra au Pôle culturel Grammont, tandis que celle concernant l’année 1944 sera présentée au Pôle archives contemporaines et mémoire du quotidien à l’hôtel du Département. Le territoire seinomarin fut un élément déterminant dans le conflit (base arrière en 1914-18 et haut-lieu de l’offensive alliée en 1944) et ses populations ont été durement touchées.

La scénographie des deux expositions leur rend hommage et met en valeur les documents (photographies, lettres, carnets, journaux…) et objets prêtés par les familles à l’occasion des deux collectes organisées par les Archives. Les deux expositions comportent un parcours spécialement conçu pour les enfants, de 7 à 12 ans, à travers des dessins et des textes adaptés.

Pratique : www.archivesdepartementales76.net

Le génie des Modestes.

Exposition de 50 chefs d’œuvre d’Art Naïf et Populaire de la collection Anatole Jakovsky de Blainville-Crevon.

Pratique : Jusqu’au 31 mai. Centre Abbé Pierre - Emmaüs, à Esteville. Tarifs : 2€/4€/6€. Tél. 02 35 23 87 76

Traits continus.

L’association des habitants du quartier Jouvenet organise une exposition photos. 10 photographes exposent leurs œuvres sur le thème de la “ligne”.

Pratique : Du 5 au 13 avril de 15h à 18h. Maison de quartier “La Baraque” à Rouen. Entrée libre.

Les peintres de l’Ile Lacroix. Les élèves du cours de peinture de Nicolle Flambard exposent leurs œuvres dans leur maison de quartier.

Pratique : Samedi 5 avril de 10h à 18h. Maison de quartier de l’Ile Lacroix à Rouen. Entrée libre.

L’INSA lance son festival culturel

Pour la première fois cette année, l’INSA de Rouen propose les SCOUAT, les Semaines Culturelles et d’OUverture Artistique Transdisciplinaires. Les initiatives sont portées à la fois par l’école (notamment les sections Théâtre-Études, Musique-Etudes et Image-Études) et par les étudiants eux-mêmes qui désirent mettre en œuvre leurs idées et partager une passion. L’objectif est de faire de ce nouveau rendez-vous une sorte de “laboratoire” où les envies des uns et des autres se croisent. Une vingtaine de rendez-vous sont prévus à midi ou en soirée. Il y en a pour tous les goûts : théâtre, musique, danse, photo, écriture, graff, cinéma, patrimoine... Les projets et la dynamique culturelle et artistique ont toujours fait partie de la culture de l’école, les SCOUAT sont l’occasion de regrouper toutes les propositions dans un seul et unique programme.

Pratique. Du 26 mars au 17 avril. Gratuit. Tél. 02 32 95 97 19. www.insa-rouen.fr

Rouge Karma sort le 2 avril

Les auteurs de la BD Rouge Karma seront en dédicace ce samedi à la librairie Funambules qui organise en parallèle une expo-vente des planches originales.

Pratique : Samedi 5 avril à 14h. Librairie Funambules à Rouen. www.librairie-funambules.com

SPECTACLES

L’Avare, de Molière.

La célèbre comédie se joue actuellement au théâtre de l’Echo du Robec. Pour petits et grands.

Pratique : Jusqu’au 20 mai au théâtre L’Echo du Robec à Darnétal. Tarifs : 7€/12€/16€. Tél. 02 35 98 88 83 ou www.echodurobec.fr

La Mouette, d’Anton Tchekhov.

Les jeunes acteurs de la compagnie Logomotive Théâtre s’emparent de la scène des Bains Douches.

Pratique : Vendredi 4 avril à 20h30. Théâtre des Bains Douches à Elbeuf. Entrée libre. Tél. 09 67 20 46 70

Témoignage, hommage, voyage.

Ce spectacle qui réunit danse, musique et poésie, évoque la douleur de l’histoire de la Martinique.

Pratique : Vendredi 11 avril à 20h30. Centre Savale à Darnétal. Entrée libre. Tél. 02 35 52 93 93

Art et Déchirure, création et folie

Le festival Art et Déchirure a lieu tous les deux ans à Rouen et regroupe toutes les formes d’expressions artistiques : théâtre, danse, musique, arts plastiques, cinéma, vidéo... issues du monde de la santé mentale qui traitent de cette question ou qui sont parfois produites dans les marges (art brut, art singulier...). Présentées hors les murs des institutions hospitalières, ces œuvres sont délibérément mêlées à celles qui sont produites “en dehors”. Créé en 1989 et dirigé par Joël Delaunay et José Sagit, le festival fête cette année ses 25 ans. Au programme, près de 50 artistes et plus de 600 œuvres qui seront proposées au regard du public dans quatre lieux d’exposition : la Halle aux Toiles, l’Hôtel de Région, le Hall d’exposition du Conseil Général de la Seine Maritime à Rouen et la Chapelle St Julien au Petit Quevilly. Huit spectacles seront présentés dans six salles de l’agglomération.

Pratique : Du 26 mars au 6 avril 2014. 02 35 89 63 71

Une soirée dédiée à l’insolence

Manuel Pratt, as de l’humour noir, présente ses meilleurs atouts dans Love me Tender, une histoire de cœur qui ne manque pas de pics.

Pratique : Mardi 8 avril à 20h30. Salle Louis Jouvet à Rouen. Tarifs : 8 à 12€. Tél. 09 83 46 07 43

Petits crimes conjugaux

Après un accident, Gilles devenu amnésique, doute de la réalité qu’on lui impose : et si la vérité lui était dissimulée ? Une comédie noire d’Eric-Emmanuel Schmitt.

Pratique : Samedi 5 avril à 20h30. Théâtre de l’Almendra à Rouen. Tarifs : 8 à 12€. Tél. 06 82 26 59 19

J’avance et j’efface

Cette pièce troublante évoque l’histoire d’un petit garçon japonais atteint du syndrome de Korsakoff. A cause d’un accident, sa mémoire n’excède pas 3 minutes.

Pratique : Mercredi 9 et vendredi 11 avril. Théâtre de la foudre. Tarifs : 3/5€. Tél. 02 35 03 29 78

Les mangeurs de lapin

Dans la lignée de Buster Keaton ou Petter Sellers, ces mangeurs de lapin ratent leurs numéros de music-hall pour mieux nous étourdir de rire.

Pratique : Jeudi 10 avril à 20h. Centre culturel Voltaire à Déville-les-Rouen. Tarif : 11 à 16€

Ballet 2 rue revisite le classique

Six danseurs évoluent sur scène dans une chorégraphie hip-hop finement réglée sur des thèmes incontournables de la musique classique : un renouveau stylé.

Pratique : Dimanche 6 avril à 17h30. Théâtre Montdory à Barentin. Tarifs : 9 à 12€. www.ville-barentin.fr

Le Lac des cygnes du Petersbourg Ballet

C’est tant au talent du chorégraphe Marius Petitpa qu’au génie musical de Tchaïkovski que le ballet du Lac des Cygnes doit son succès à partir de 1894. Entamé comme un simple exercice de style par le compositeur - il avait conçu initialement ce petit ballet pour ses neveux - la pièce prend de l’ampleur et devient le morceau de bravoure que l’on connaît sous l’impulsion de l’intendant du grand théâtre de Moscou. Servi par la magistrale interprétation du St Petersbourg Ballet Théâtre, l’œuvre inspirée des contes populaires germaniques transporte et éblouit. Odile/Odette, cygne blanc ou cygne noir enchante la salle avec toute sa fougue et sa prestance savamment dosée pour chacune de ses identités. Ses mouvements sont fluides et élégants et son interprétation inspirée. Tourbillonnant, virevoltant, le cygne donne la chair de poule.

Pratique : Mardi 8 avril à 20h. Zénith de Rouen. Tarifs : 39 à 49€. www.citylive.fr

CONCERTS

Un 3e album pour Novox

Le groupe lyonnais Novox sort son 3e album, un hommage aux bandes originales des films Blaxploitation des 70’s. Un savant mélange de jazz et de funk.

“Over the Honeymoon”, chez Inouïe distribution le 15 avril.

La chaleur d’Electropikal

Ce trio rouennais compose une musique hybride influencée par la musique traditionnelle martiniquaise, un univers coloré et festif à partager.

Pratique : Samedi 6 avril à 19h. La Rougemare à Rouen. Entrée libre. Tél. 02 35 88 85 50

Seun Kuti, de la musique dans les idées

Fils cadet et héritier de Féla Kuti, Seun Kuti sait enflammer les foules avec son afrobeat, qui, comme le veut la tradition, lui permet d’exprimer ses idées politiques. Rebelle incontesté, voix de la révolte africaine contre l’oppression occidentale, Seun Kuti s’engage. Si les thèmes sont les mêmes depuis l’émergence d’Egypt 80, le groupe fondé par le père et repris par le fils au nom de l’esprit de famille. Seun Kuti, au chant comme au saxophone,ensorcelle les salles de spectacles, entraîne dans une transe résolument contagieuse les convives de cette messe noire qui célèbre à tout jamais la liberté du continent noir. Seun Kuti a hérité de bien des talents paternels, laissant de côté sesvices. Il est la version lumineuse du père défunt et la promesse d’un combat qui ne finira pas.

Pratique : Seun Kuti, Karol Conka et Acid Arab. Vendredi 4 avril à 20h. Le 106 à Rouen. Gratuit. www.le106.com

Winston McAnuff & Fixi en tournée.

Le duo revient après six ans d’absence et propose son univers mêlant musette, soul de gangster, afrobeat, jazz et reggae.

Pratique : Jeudi 17 avril à 20h30. Espace culturel François Mitterand à Canteleu. Tarifs : 7,70€/11€. Tél. 02 35 36 95 95