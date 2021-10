76540. Sorties : que faire à Rouen ce weekend ?

SPECTACLES

Le Cirque Gruss

Avec toute une série de nouveaux numéros plus époustouflants les uns que les autres, la visite annuelle du cirque Arlette Gruss à Rouen s’annonce réjouissante. Réputé pour la qualité de ses spectacles équestres, ce cirque familial présente sa jeune ambassadrice : Laura-Maria Gruss, une jeune écuyère de 14 ans au talent précoce et petite fille de feu Arlette Gruss. Mais bien plus qu’un simple spectacle avec succession de numéros de bravoure, Gilbert Gruss qui tient aujourd’hui les rennes du cirque, choisit chaque année un thème afin de fédérer les numéros et stimuler la créativité de chacun. Avec History, chorégraphies ou petites histoires permettent de relier les numéros. Entre acrobates audacieux, musiciens talentueux, voltigeurs émérites, la famille Gruss nous promet encore une belle épopée et un spectacle de grande qualité.

Pratique : Du 20 février au 2 mars. Quai Jean de Bethencourt à Rouen. Tarifs 14 à 32€. www.cirque-gruss.com

Spectacle musical sous-marin

Les Vibrants Défricheurs, avides de découvertes et de challenges audacieux présentent un spectacle à découvrir dans l’eau des bassins de la piscine. Musiciens et plasticiens font interagir leurs talents via des projections d’images animées dans une pièce électro-accoustique expérimentale : une aventure amusante et conviviale.

Pratique : Vendredi 21 février à 18h30, 19h30 et 20h30. Piscine municipale de Oissel. Tarif 5€. Tél. 02 35 64 73 28

Animae

Spectacle accessible dès 7 ans, Animae, conçu par la Compagnie itinéraire bis chante un bestiaire riche, et à travers ses métaphores animalières évoque les travers de l’homme. Tête de piaf ou faim de loup, François Caillot grime avec la voix d’un Nougaro nos pires défauts.

Pratique : Mercredi 26 février à 14h30 et 19h. L’Avant-Scène à Grand-Couronne. Tarifs 2,5€. Tél. 02 32 11 53 55

Kvetch : les mots à l’arrière de nos têtes.

Mise en scène par Sophie Lecarpentier, la pièce de Berkoff met à nu les angoisses et les désirs de cinq personnages surpris dans leurs activités quotidiennes en révélant leurs pensées intimes : un jeu ironique et mordant. (Photo Cie Eulalie)

Pratique : Jeudi 20 et vendredi 21 février à 19h30. Théâtre des deux rives à Rouen. Tarifs 4 à 19€. Tél. 02 35 70 22 82

Danse avec les stars en tournée

Après le vif succès de cette émission, devenue rendez-vous hebdomadaire de milliers de téléspectateurs sur TF1, la magie de Danse avec les stars se prolonge en tournée depuis décembre dernier. Le public peut ainsi revivre en live le concours de danse avec les gagnants de la saison 4 -Alizée et Grégoire Lyonnet- accompagnés sur scène par des candidats des éditions précédentes dont Lorie, Brahim Zaibat, Damien Sargue et l’impayable Gérard Vives. Dans les conditions de l’émission- en présence d’un jury- le public vote chaque soir de représentation pour élire ses champions. Alizée et Grégoire remettent ainsi en jeu leur titre pour le plaisir de la danse. Avec des mises en scènes audacieuses, et des références au cinéma- Black swan ou Starwars- ces stars du petit écran vous surprendront encore.

Pratique : Samedi 22 à 20h30 et dimanche 23 février à 15h30. Zénith de Rouen. Tarifs 45/51€. www.citylive.fr

Cabaret déculotté à l’Almendra

Sur scène, les lilloises Lou Kick, Rita Von Neuross, Lulu Socrate et Wonder titty twister dévoilent avec humour leurs atouts féminins dans la tradition burlesque.

Pratique : Mercredi 26 février à 20h30. Théâtre de L’Almendra à Rouen. Tarifs 5/7€. Tél. 02 35 70 52 14

Le Rossignol et la rose

Composée par Sylvain Baudry –directeur de l’ensemble petit-Quevillais Octoplus- d’après un conte d’Oscar Wilde, cette création déjà saluée par le public en mars dernier s’enrichit actuellement d’une nouvelle collaboration. “Nous avons fait appel à Li Ragu pour créer un spectacle pluridisciplinaire- explique t-il- A la musique et au texte, elle ajoute un théâtre d’ombre : une forme d’expression qui laisse suffisamment de liberté à l’imaginaire”. La scénographe puise dans le répertoire iconographique pré-raphaélique pour composer les scènes et les personnages du conte. “Wilde se réclamait en fait de ce mouvement pictural”, précise t-elle. Agencé en une succession de tableaux plus poétiques et délicats les uns que les autres, ce jeu d’ombres offre une nouvelle dimension aux recherches d’Octoplus et laisse voguer notre imaginaire.

Pratique : Vendredi 21 février à 20h. L’Astrolabe à Petit-Quevilly. Tarifs 6€. Tél. 06 10 46 57 87

Voyage au bout de la nuit

Véritable tour de force, Nicolas Massadau choisi en 2013 d’adapter l’œuvre phare de Louis-Ferdinand Céline dans une version théâtrale tout en préservant son intégrité. Après la brillante interprétation dans les années 80 de Fabrice Luchini, c’est au tour de Jean-François Balmer de reprendre le rôle du naïf Bardamu qui, confronté aux misères humaines, va de désillusions en désillusions. Roman désespéré paru en 1932, et qui valut à Céline l’obtention du prestigieux prix Renaudot, l’œuvre dont le style littéraire libéré annonçait l’avènement du nouveau roman, est encore aujourd’hui une diatribe de référence contre la colonisation et le capitalisme. Ce Voyage au bout de la nuit, joué avec justesse par Balmer sonne le glas de l’innocence, met à nu la monstruosité de la nature humaine et révèle la misère avec noirceur et lucidité.

Pratique : Mardi 25 février à 20h. Charles Dullin à Petit-Quevilly. Tarifs 25/29€. Tél. 02 35 68 48 91

Le père Noël est une ordure.

La compagnie Still Kiddin’ met en scène cette comédie populaire lancée par la troupe du Splendid en 1979. Retrouvez sur scènes cette galerie cocasse de personnages entiers, drôles et touchants, les quiproquos burlesques et les répliques cultes : fou rire assuré.

Pratique : Vendredi 21 février à 20h. MDU à Mt St Aignan. Tarifs 3/5€. www.stillkiddin.com

CONCERTS

Cats on trees au Crooner

Le duo pop-rock, récemment nommé aux Victoires de la musique, entame une nouvelle scène avec fraîcheur et sensualité : une complicité et une créativité qui payent.

Pratique : Jeudi 20 février à 20h. Le Crooner à Rouen. Tarifs 19,8€. www.digitik.com

Les têtes raides au 106

Sur des airs populaires, Christian Olivier, chanteur et parolier, joue avec d’étranges métaphores pour le plaisir des bons mots : des chansons qui nous parlent.

Pratique : Vendredi 21 février à 20h. Le 106 à Rouen. Tarifs 10 à 26€. www.le106.com

Amélie Affagard au Chat vert

Toute en courbe et toute en finesse, la belle bohème qui n’a jamais sa langue dans sa poche chante avec audace une ôde à la féminité gentiment teintée de cynisme. Entre solitude, doutes, désirs et plaisirs, elle aborde sans entrave des sujets coquins avec l’élégance des mots qui sonnent : “le texte est essentiel-confie t-elle- je m’attache à la mélodie des mots, à leur rythmique qui concoure à l’émotion”. En attendant son prochain concert électrique au Crooner, c’est dans une version acoustique que son public la retrouvera sur scène au Chat vert accompagnée par Clément Landais à la contrebasse et Philippe Vermont à la guitare : une ambiance intimiste propre à faire résonner durablement ses mots justes dans le cœur et dans la tête. Et si le chemin le plus court vers l’homme était la courbe ?

Pratique : Vendredi 21 février à 21h. Le chat vert à Rouen. Entrée libre. Tél.09 81 95 11 58. Jeudi 27 mars à 20h. Le Crooner. Tarifs 8€. Tél. 06 82 03 05 18

Roulements de timbales

Sous la direction de Federico Santi, les musiciens de l’opéra et les chanteuses lyriques interprètent quelques belles pages d’Haydn et de Mozart : un bel hommage.

Pratique : Jeudi 20 et vendredi 21 février. Théâtre des arts à Rouen. Tarifs 10 à 30€. Tél. 02 35 98 74 78

Histoire de clarinettes.

Dans le cadre des Méridiennes, la classe de clarinette du conservatoire évoque la naissance de l’instrument, l’évolution de sa pratique et la variété de ses usages dans un concert pédagogique en partenariat avec l’association du concours international de clarinette de Jacques Lancelot.

Pratique : Vendredi 21 février à 12h15. Hôtel de ville de Rouen. Concert gratuit. Tél. 02 35 08 69 00

EXPOSITIONS

Céramiques teintées d’exotisme

Claire Roger a créé des pièces de collection en céramique aux motifs complexes et aux tracés très précis, influencées par le raffinement oriental.

Pratique : Jusqu’au 1er mars du mardi au samedi. Espace de la Calende à Rouen. Tél. 09 81 97 38 77

Les objets usuels d’antan

Entre ustensiles culinaires, anciens fers à repasser, accessoires de coutures, ou outils, découvrez à travers la collection du musée les modes de vie du passé.

Pratique : Samedi 22 février à 14h30. Musée Le Secq des Tournelles à Rouen. Tarifs 4/6€. Tél. 02 35 52 00 62

Décrypter les vitraux.

Suite au colloque de l’association verre et histoire, le musée départemental des antiquités propose une visite guidée pour découvrir les joyaux de sa collection : des verrières essentiellement issues de sites archéologiques normands. (Photo Y.Deslandes)

Pratique : Dimanche 23 février à 15h30. Musée des antiquités à Rouen. Tarifs 5,5/6,5€. Tél. 02 35 15 69 22

PLEINS AIRS

La vie de la forêt en hiver

Au cours d’une balade en forêt verte basée sur l’observation, découvrez avec un animateur, comment la faune et la flore réagissent à la froidure hivernale.

Pratique : Dimanche 23 février à 14h30. Kiosque forêt verte à Bois Guillaume. Gratuit. Tél. 02 35 52 92 20

Le retour du Technolud au Sillon

Grâce à la ville de Petit-Couronne, les enfants sont invités à tester un grand nombre de jeux vidéos en équipe puis à pratiquer des sports en plein-air.

Pratique : Du 25 février au 1er mars. Le Sillon à Petit-Couronne. Tarifs 1 à 2€. Tél. 02 32 11 57 00.