76540. Que faire à Rouen ce week-end ?

SORTIES ENFANTS

Tes vacances à Rouen

Opération menée conjointement par la Direction de la vie sportive et les Services jeunesse et la direction des temps de l’enfance, le programme Tes vacances à Rouen, n’a cessé de s’enrichir au fil des années depuis 1994. Offrant une large variété de sorties éducatives, sportives ou simplement ludiques pendant les périodes de vacances scolaires, l’opération vise à rendre ces activités accessibles à toutes les bourses, les tarifs étant calculés en fonction du quotient familial. Grâce à ces stages et ces ateliers ponctuels, elle permet également de faire découvrir des activités que les enfants peuvent ensuite choisir de pratiquer avec plus de régularité. Les réservations sont déjà nombreuses mais il reste encore des places à prendre notamment pour l’équitation, l’escalade, le canöe kayak, les ateliers parfums ou pâtisserie, le tennis de table ou la natation.

Pratique : Retrouvez la programmation sur www.rouen.fr/tesvacancesarouen

Le parc de loisir du Bocasse

A 30 minutes de route de Rouen, découvrez un parc d’attractions familial équipé de nombreux manèges pour toutes les tranches d’âge. Du plaisir à partager.

Pratique : Ouvert jusqu’au 28 septembre. Parc du Bocasse. Tarifs 0/14,5/16,5€. Tél. 02 35 33 22 25

Les oiseaux du bois du Roule

La maison des forêts de Darnétal propose un rendez-vous nature samedi 19 avril. Accompagné par une animatrice spécialisée, le public découvre les us et coutumes des oiseaux de forêts et des coteaux : des espèces qui nous côtoient et qui sont pourtant largement méconnues. Pics verts et pics épeiche mais aussi passereaux tels que mésanges charbonnières, pinsons des arbres, pouillots véloces et fauvettes à tête noire, entament actuellement leur période des amours et chantent à tue tête. C’est donc la période idéale pour les observer. La visite, jalonnée de points d’écoute, donne des informations sur leur nourriture - adaptée en fonction de la forme de leur bec - et sur leurs modes de communication. Cette sortie familiale est accessible dès 6 ans grâce à des supports ludiques comme les appeaux et oiseaux en peluches mis à disposition des plus jeunes pour apprendre à identifier les espèces en fonction de leur ramage et de leur plumage : une façon originale de s’ouvrir à la nature. Pratique : Samedi 19 avril à 15h. Maison des forêts de Darnétal. Gratuit. Réservations : 02 35 52 93 20

La forêt musicienne

Dans un univers sonore et visuel inventif, trois chefs d’orchestre invitent le public a créer une œuvre musicale unique basée sur des codes d’improvisation.

Pratique : Du 23 au 25 avril. Dès 7 ans. L’avant-scène à Grand-couronne. Tarif 2,5€. Tél. 02 32 11 53 55

Les marionnettes de Mortemer

Grâce à ses marionnettes de grande taille, Vytas Kraujelis orchestre une mise en scène captivantes de légendes traditionnelles avec plus de 25 personnages.

Pratique : Dimanche 20 avril, à 11,15,16 et 17h. Abbaye de Mortemer. Tarifs 0 à 6€. Tél. 02 32 49 54 34

Le bal des pieds de nez

Créé il y a 3 ans, le spectacle de la compagnie Zaméliboum a déjà fait danser des centaines d’enfants. A partir de l’histoire du Roi Panard, de la princesse Pétonia et de DJ Tonguy, les trois chanteurs musiciens et animateurs du bal des pieds de nez, Amélie Affagard, Damien Zabot et Mohand Akkouche, entraînent leur jeune public dans une aventure festive et dansante. Dans ce spectacle interactif, les enfants dansent sur des musiques très variées : “ À l’aide de boucles sample, de guitare, d’accordéon et de grosse caisse, nous abordons des univers musicaux très différents du rock à la musette et nous inventons aussi des danses improbables comme le hip-hop dans les bottes”, explique Amélie. Ces 45 minutes de danse permettent de créer un moment de partage en libérant l’énergie des enfants : un spectacle plébiscité par les petits et leurs parents. Pratique : Mercredi 23 avril à 15h. Dès 5 ans. Centre Voltaire à Déville. Tarif 6€. Réservation au 02 35 74 31 24

POUR LES ADULTES

EXPOSITIONS :

Les abstractions de Christian Sorg

Le peintre explore au-delà des apparences la nature même du paysage, exprimée dans de grandes compositions abstraites exacerbant la frontalité du geste.

Pratique : Jusqu’au 6 juillet. Château de la Matmut à St Pierre-de-Varengeville. Gratuit. Tél 02 35 05 61 73

Les surprises du groupe Indie Pop.

En écho à l’exposition bibliologie du Frac, le groupe musical rouennais Indie pop invite des micro-éditions à composer et à distribuer gratuitement des ephemeras (badges, flyers, stickers) lors de son set musical au bar le Trianon.

Pratique : Samedi 19 avril à 18h30. Bar le Trianon à Sotteville-lès-Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 72 27 51

Les dessins d’un graffeur.

La Maison pour tous présente une série de dessins du graffeur rouennais LKSIR. Réalisés au crayon de manière spontanée sur des carnets de croquis, ils révèlent l’esprit créatif de l’artiste : un imaginaire productif.

Pratique : Jusqu’au 30 avril. Maison pour tous à Sotteville-lès-Rouen. Entrée libre. Tél. 02 35 72 31 05

Corneille tenté par l’Orient.

A l’époque où le commerce maritime fleurit dans les ports normands, Corneille écrit ses tragédies. Cette exposition étudie l’influence des contrées lointaine sur les écrits de Corneille.

A partir du 18 avril jusqu’au 28 septembre. Musée Corneille à Petit-Couronne. Tarifs 0/1,75/3,25€. Tél. 02 35 68 13 89

Hugo et le gothique. A travers la présentation de quelques dessins originaux de l’auteur, découvrez l’intérêt que portait Victor Hugo à l’art gothique et le formidable coup de crayon d’un écrivain talentueux.

Pratique : Jusqu’au 6 juillet. Musée Victor Hugo à Villequier. Tarif 0/2/3,5€. Tél. 02 35 56 78 31

SPECTACLES :

Le grain de folie de Piaf

Sophie Lephay incarne une Piaf loufoque, emportée par la foule, volant dans les plumes de ses musiciens dans un spectacle de cabaret frais et réjouissant.

Pratique : Samedi 19 avril à 20h. Casino de Bonsecours. Tarif 7€. Réservation au 02 32 86 52 00

Le lac des cygnes au Zénith

Le ballet le plus populaire de Tchaïkovski est interprété par la troupe du Bolchoï de Minsk dans une version alliant danse vénitienne, espagnole, russe et classique.

Pratique : Vendredi 25 avril à 20h30. Zénith de Rouen. Tarifs 39 à 49€. www.citylive.fr

Fall fell fallen : cirque musical

Combiner éclectro et acrobatie, c’est le pari de la Compagnie Lonely Circus qui compose des tableaux esthétiquement aboutis et une mise en scène suprenante.

Pratique : Mardi 22 avril à 20h30. ECFM de Canteleu. Tarifs 5,5/7,5€. Tél. 02 35 36 95 80

Sous les arbres de St Ouen

La sculptrice Françoise Jolivet et le réalisateur Roy Lekus, un couple d’artistes installé en Normandie depuis 15 ans, transforment la nef de l’abbatiale en une gigantesque allée ombragée grâce à la projection simultanée de sept vidéos. Après 18 mois de captation, la vidéo finale condense les 4 saisons en 12 minutes de film diffusé en boucle : un projet ambitieux et un résultat saisissant. “Les branches finissent par gommer l’architecture. Ce qui nous intéresse, explique Roy Lekus, ce sont les correspondances qui s’établissent entre l’architecture naturelle et l’architecture créée par l’homme”. C’est la première fois que les deux artistes créent un projet d’une telle ampleur dans un lieu sacré. Agrémenté par des sons captés en pleine nature par Francis Wargnier, ce spectacle transporte et transfigure les lieux. Pratique : Jusqu’au 27 avril tous les jours de 20h45 à 23h. Abbatiale St Ouen à Rouen. Gratuit. Tél 09 50 43 66 20.

CONCERT :

Le séduisant blues de Moriarty

Sur des thèmes inspirés par les bluesmen des 60’s, Woody Guthrie ou Hank William, Moriarty parle au cœur et souffle un vent de subtiles et belles émotions.

Pratique : Vendredi 18 avril à 20h. Le 106 à Rouen. Tarifs 18 à 26€. www.le106.com

Denise king chat vert

La chanteuse Denise King originaire de Philadelphia accompagnée par Tony Match offre un nouveau numéro de charme : un répertoire séduisant de soul et de jazz.

Pratique : Vendredi 18 avril à 21h. Le Chat vert à Rouen. Tarif 20€. réservation au 09 81 95 11 58

Un printemps à Rouen

Après Le printemps en Seine et Les musées gratuits se profile déjà Le printemps de Rouen du 2 mai au 14 juin. Ces trois opérations menées successivement par la CREA permettent de découvrir des initiatives artistiques originales et de valoriser le patrimoine local. Le Printemps en Seine s’achève le 19 avril prochain avec un concert de Tallisker à la Fabrique des savoirs, une jeune auteur interprète. Il avait ainsi choisi la voie de la mixité culturelle alternant musique, théâtre, visites guidées et animation jeunesse. Une orientation que Le printemps de Rouen poursuit dès son ouverture le 2 mai avec la mise en scène de La tragédie du more, une pièce baroque d’humour noir présentée à l’abbatiale St Ouen. A raison de deux à trois rendez-vous par semaine, Le Printemps de Rouen met la culture à portée de tous, la plupart des manifestations étant gratuites.

Pratique : Plus d’informations sur printemps-rouen-seine.fr

Le destin tragique des sœurs Dionne.

Véritables phénomènes médiatiques depuis leur naissance, les quintuplés Dionne durent sacrifier leur intimité et leur enfance au service de la publicité : une affaire tragique dont les tenants seront révélés par un conférencier.

Pratique : Mardi 22 avril à 14h30. Musée Flaubert à Rouen. Tarif 2€. Tél. 02 35 15 59 95

Une amitié en temps de guerre

Mon amie Lisa raconte l’histoire d’une amitié touchée de plein fouet par l’absurdité de la guerre. Dans le fouillis d’un grenier, on découvre un vieux journal intime : c’est celui de Vincent, 8 ans, qui raconte comment les événements ont bouleversé son amitié avec Lisa. Par une alternance de chants et de textes, la guerre se révèle à travers le regard d’un enfant : un quotidien marqué par des restrictions insensées obligeant Vincent et Lisa à se séparer. Inspirés par un livre pour enfants, les deux auteurs/interprètes Thomas Rollin et Agathe Boutin avaient déjà imaginé un spectacle sur la guerre et l’enfance il y a 5 ans : Flonflon et Musette. Après une résidence en février à la chapelle St Louis, le nouveau spectacle sera joué pour la première fois ce vendredi 18 avril : l’occasion d’évoquer des sujets graves avec délicatesse. Pratique : Vendredi 18 avril à 13h30. Dès 6 ans. Espace Rotonde à Petit couronne. Gratuit. Tél. 02 35 68 68 48