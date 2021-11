Sortir dans le Calvados : mardi 25 mars

Carnaval à Giberville : c'est parti ! Jusqu'à samedi, de nombreuses animations vont se dérouler dans la ville. Rendez-vous ce mardi soir à 20h30 salle Pablo Neruda à Giberville pour le concert d'ouverture du Carnaval. Programme complet à retrouver sur www.giberville.fr

Depuis jeudi et jusqu'à dimanche c'est la semaine sans pesticide. A cette occasion, Le Musée d'initiation à la Nature à Caen présente une exposition sur le "Jardin au naturel". Les visiteurs pourront découvrir des trucs & astuces pour un jardin beau & bio et repartir avec un livret de recettes de Mémé et des fiches conseils. En effet, les jardins particuliers représentent 1 million d'hectares en France, soit 4 fois plus que les zones protégées ! Voilà qui donne aux jardiniers, une responsabilité majeure dans la préservation de la nature ! Pourtant, dans les jardins individuels, 5 000 à 8 000 tonnes de pesticides sont utilisées par an. Or, dans le jardin, il n'y a pas que des ravageurs et des mauvaises herbes, il y a aussi des enfants, des parties de foot et des barbecues en famille ! Pour apprendre à jardiner autrement, le Musée d'initiation à la Nature vous accueille et vous conseille pour un jardin plus sain et plus vivant ! C'est du lundi au vendredi de 14h à 18h, entrée gratuite !

Après le prologue lundi, c'est la 1ère étape du Tour de Normandie ! Elle relie Colombelles dans le Calvados à Forges-les-Eaux en Seine-Maritime. 200 km séparent les 2 villes. Suivez la course cet après-midi sur Tendance Ouest avec des points à 14h et 15h et pour l'arrivée entre 16h et 17h !