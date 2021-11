Sortir dans l'Orne: mardi 25 mars

La cidrerie traditionnelle du Perche organise ce samedi une soirée hommage aux Beatles au Théâtre de la cidrerie. L'entrée est de 8€ par personne à 20h30, une collation est possible à 19h sur réservation. Plus d'infos sur www.cidrerie-traditionnelle-du-perche.fr

Concert cirque ce mardi soir SORITAT à la scène nationale d'Alençon. "Os par os la femme sauvage revient. Elle revient à travers les rêves, à travers les événements à demi-compris et à demi-oubliés. Elle revient à travers les histoires". La toute fraîche compagnie Timshel se jette à l'eau dans l'exploration au long cours du féminin de l'être et de l'archétype de la femme sauvage. Tel un arbre aux multiples ramifications, la troupe se déploie à travers cirque, musique, danse e travail de masque; tout autant d'expression singulières sur le féminin. C'est à 20h30.

Après le prologue lundi, c'est la 1ère étape du Tour de Normandie ! Elle relie Colombelles dans le calvados à Forges les eaux en Seine Maritime. 200 km séparent les 2 villes. Suivez la course cet après midi sur Tendance Ouest avec des points à 14h et 15h et pour l'arrivée entre 16h et 17h !