Sortir dans la Manche: mardi 25 mars

Jusqu'au 5 avril vous pouvez assister aux différentes animations organisées par la ville de Coutances dans le cadre du printemps de la jeunesse. Plusieurs animations sont gratuites, consultez le programme sur ville-coutances.fr

Après le prologue lundi, c'est la 1ère étape du Tour de Normandie ! Elle relie Colombelles dans le Calvados à Forges-les-Eaux en Seine-Maritime. 200 km séparent les 2 villes. Suivez la course cet après-midi sur Tendance Ouest avec des points à 14h et 15h et pour l'arrivée entre 16h et 17h !

Ce mardi soir au Rex à Saint-Hilaire-du-Harcouët : "Inédtih piaf" Les arrangements musicaux, le choix du répertoire et le parti pris de la scénographie offrent un nouveau regard, une nouvelle appréhension des textes et des mélodies de cette artiste éternelle. Une chanteuse charismatique à la fougue éloquente et à la voix timbrée, un trio jazzy mêlant piano, contrebasse et batterie, ainsi qu’un comédien tantôt passeur de mots, tantôt faiseur d’histoires. Tous partagent la même envie et sont portés par la même passion : traverser le parcours chaotique et flamboyant d’une des plus grandes chanteuses françaises : Edith Piaf. Ses plus belles chansons mais aussi certaines plus discrètes sont revisitées et réinterprétées. Entre ombre et lumière, ce spectacle est un hommage à « la môme », cette chanteuse fragile devenue une légende. C'est à 20h30.