Sortir dans la Manche : mardi 18 mars

Dimanche, ce sont les 29èmes foulées couvillaises organisées par l'amicale des parents d'élèves de Couville. Iinscriptions dès maintenant sur apecouville.e-monsite.com, ou sur place dès 9h. Les départs commenceront dimanche à 9h30 de l'école de Couville.



Ce mardi soir 100% Ouest spécial Christophe Maé sur Tendance Ouest à l'occasion de ses concerts au Zénith de Caen (ce mardi et ce mercredi). Collector, live, découverte de nouvel album et interview de Christophe Maé sur Tendance Ouest de 20h à 00h



Ce mardi soir et demain mercredi, assistez au roi Lear de William Shakespeare à Sain Sauveur Lendelin. Le Roi Lear est à la fois le sommet et le condensé des tragédies shakespeariennes. Intrigues, trahisons, crimes, métamorphoses, bouffonneries... sont traversés d'un souffle poétique mêlé d'humour et de trivialité. Dans cette mise en scène, le public entoure le plateau sur trois côtés, et cet espace devient salle de banquet, de défaite, de complot, de tempête, lieu unique d'un univers qui s'effondre ; pas de décor, les musiciens et les comédiens sont là, à deux ou trois mètres, et il suffit de les regarder pour tout comprendre du drame qui se joue. C'est à 20h.

