Sortir dans l'Orne : mardi 18 mars

Ce mardi soir 100% Ouest spécial Christophe Maé sur Tendance Ouest à l'occasion de ses concerts au Zénith de Caen (ce mardi et ce mercredi). Collector, live, découverte de nouvel album et interview de Christophe Maé sur Tendance Ouest de 20h à 00h



Abd Al Malik est en concert ce mardi soir à Flers. Tantôt rappeur, poète ou encore écrivain, quatre fois consacré aux Victoires de la musique, Abd Al Malik, élevé dans les quartiers difficiles de la banlieue strasbourgeoise, revient sur scène avec un spectacle hybride mêlant tous les arts de la culture hip-hop : rap, slam, danse et vidéo.

Passionné par l'oeuvre de l'écrivain français Albert Camus, dont on célébrait récemment le centième anniversaire de la naissance, Abd Al Malik part à la rencontre de son oeuvre. Dans ce spectacle musical intitulé « L'Art et la révolte », il adapte et prolonge le propos de l'auteur. En partant de nouvelles de « L'Envers et l'endroit », texte de jeunesse de Camus publié à Alger en 1937, que l'écrivain considère comme la source secrète qui a alimenté toute sa pensée, le chanteur-poète construit d'autres histoires pour en faire des pièces musicales. Les thématiques résonnent entre les deux hommes comme celles de la pauvreté, du labeur, de la dureté de leur enfance et celle de l'existence. Pour les faire entendre, Abd Al Malik choisit une approche qui tient à la fois de la déclamation poétique mais aussi du théâtre et du tour de chant. De la poésie à l'état brut, de la philosophie mise en musique. C'est au forum de Flers à 20h30.