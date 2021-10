Venez mettre en jeu votre talent. Organisé par des jeunes de 15 à 18 ans, le Tremplin Musiques Actuelles est ouvert à tous les groupes ou artistes musiciens. Le concert se déroulera le 14 juin à la salle du Pavillon à Falaise. Vous avez jusqu'au 15 mai pour vous inscrire. Plus d'infos sur tendanceouest.com



Ce mardi soir 100% Ouest spécial Christophe Maé sur Tendance Ouest à l'occasion de ses concerts au Zénith de Caen (ce mardi et ce mercredi).

Collector, live, découverte de nouvel album et interview de Christophe Maé sur Tendance Ouest de 20h à 00h



Venez voir ce mardi soir « Monsieur M » à Ifs ce soir. Un spectacle familial qui interroge notre libre arbitre face à la vie, notre capacité à grandir tout en en cultivant notre petit «grain de folie»...

Monsieur M. est un homme sérieux, très sérieux aux allures de Monsieur Hulot. « Chaque chose a sa place, chaque place a sachose » est le leitmotiv de ce bonhomme qui mène une vie millimétrée, seul depuis bien longtemps, dans son petit appartement. Jusqu'au jour où une inconnue emménage dans son immeuble...Bousculé dans son quotidien, Monsieur M. va retrouver ses aspirations d'enfant, ses envies «d'ailleurs» et un rêve enfoui au plus profond de lui : Naviguer !

C’est aujourd'hui mardi et demain mercredi à 19h30 à l'espace Jean Vilar de Ifs.

Sortir dans le Calvados : mardi 18 mars Impossible de lire le son.