Sortir dans le Calvados : jeudi 13 mars

La Foire de printemps ouvre ses portes tout ce week-end à la halle de St Pierre sur Dives. De nombreux exposants sont attendus ainsi qu'une multitude d'animations comme le salon habitat déco & jardin.L'entrée est gratuite pour tous.



Il y a du jazz ce jeudi soir à Caen. DAVID SAUZAY TRIO : Be bop et hard bop ! Saxophone ténor, flûte, orgue et batterie. C'est à 21h00 à LA POTERNE dans le Vaugueux à Caen. Vous pourrez écouter en mangeant, en buvant et les intéressés peuvent venir avec leur instrument pour faire un bœuf.



Stromae est en concert samedi au zénith de Caen. Un concert malheureusement complet depuis de nombreux mois. Mais Tendance Ouest pense à vous, qui n'avez pas pu avoir vos places ! Demain vendredi vivez 1h 100% Stromae dans 100% Ouest entre 23h et minuit. Retrouvez tous les hits de Stromae durant 1h sur Tendance Ouest avec Ilias.

