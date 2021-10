Les Hétéroclites organise pour la première fois un tremplin musical ce vendredi à l'association Art Plumes à Saint Lô. Soutenez les groupes sélectionnés au tremplin ce vendredi à l'association Arts Plumes à Saint Lô...rendez-vous à 20h, gratuit.



Le printemps des poètes est fêté tout le mois de mars à Barneville Carteret.

Exposition MØTUS : L'’exposition à la médiathèque propose une découverte des poèmes-affiches, des livres-objets et une sélection de livres publiés par les éditions Motus. Les livres-objets sont une spécificité de la maison d’édition, créée par François David en 1988. Les textes poétiques sont intégrés dans des objets insolites (stylos, bouteilles, etc.) et font preuve d’'une grande créativité. Entrée libre.



Stromae est en concert samedi au zénith de Caen. Un concert malheureusement complet depuis de nombreux mois. Mais Tendance Ouest pense à vous, qui n'avez pas pu avoir vos places ! Demain vendredi vivez 1h 100% Stromae dans 100% Ouest entre 23h et minuit. Retrouvez tous les hits de Stromae durant 1h sur Tendance Ouest avec Ilias.

Sortir dans la Manche : jeudi 13 mars Impossible de lire le son.