Sortir dans l'Orne : jeudi 13 mars

Tout ce week-end et jusqu'à lundi c'est la 50ème foire au boudin de Mortagne-au-Perche. La province du Québec est l'invitée d'honneur. Retrouvez sur place le concours international du boudin noir, le salon de la gastronomie ou encore un dîner-spectacle.



L'asso la classe vous invite demain vendredi soir à Saint Hilaire sur Risle pour une soirée contes. Patrick Rigault est Conteur et pratique l'art thérapeute

"Il a passé ses 15 premières années au Maroc et collecté des paroles, des contes qu'il offre aujourd'hui avec une immense générosité habité par la magie de ses histoires, la chaleur du désert. Dans son récit, on est aussi séduits par ses facéties et le caractère bien trempé de ce normand de souche! Son immense talent, façonné à l'énergie de cette double culture, transporte l'auditoire loin ... très loin!" Ce sera à 20h30

Et toujours à Argentan, les vacances d’hiver seront sur le thème de la glisse avec une patinoire, place de la Mairie, pendant 15 jours.

Tout le monde pourra profiter de cette installation et s’essayer aux patins à glace afin de passer des moments de franche rigolade avec les amis ou la famille. Aujourd'hui mardi ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h. Vos entrées pour vous et la personne de votre choix à remporter jeudi à 9h30 et 14h30 en appelant le 02 33 05 32 30.