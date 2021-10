Twilight: chapitre 3 hésitation

Des morts suspectes dans les environs de Seattle laissent présager une nouvelle menace pour Bella. Victoria cherche toujours à assouvir sa vengeance contre elle et rassemble une armée. Malgré leur haine ancestrale, les Cullen et les Quileutes vont devoir faire une trêve et s'associer pour avoir une chance de la sauver.

Mais Bella est obligée de choisir entre son amour pour Edward et son amitié pour Jacob tout en sachant que sa décision risque de relancer la guerre entre les deux clans. Alors que l'armée de Victoria approche, Bella est confrontée à la plus importante décision de sa vie.

Twilight 3 suscitait beaucoup d'attente chez les fans des vampires de Stephenie Meyer. Et à priori ils ne seront pas déçus. Tout ce qu'on attendait de ce tome nommé hésitation en Français est réuni: triangle amoureux, décisions importantes et un peu d'action.

Et c'est sûrement la nouveauté la plus sympahtique du cet opus. Une partie action qui pourrait attire un nouveau public. Elle rend l'intrigue plus intéressante et amène presque une bonne dose de suspense. On regrettera donc que l'action n'ait pas été plus longue. S'attarder sur les combats entre loups garous et vampires pendant plus de 3 minutes aurait été très sympa.

Sinon rien de nouveau sous la lune, Bella a 2 prétendants transi d'amour: le beau Edward et le musclé Jacob. Entre les 2 son coeur balance mais quand son choix se fixe il n'en est que plus assuré.



Ceux qui regardent uniquement les films seront contents, ceux qui ont lu les livres seront déçus de ne pas voir apparaitre les chantages affectifs qu'exercent les 2 garçons sur Bella, la plaçant dans une position plus inconfortable que le film ne le montre.



Twilgight chapitre 3 hésitation, c'est à voir en ce moment au cinéma.