Sortir dans l'Orne : lundi 10 février

Le Quai des arts d'Argentan organise sa 5ème édition des scènes ouvertes

du 27 au 29 juin. Les scènes ouvertes donnent l'opportunité au groupe amateur de se produire les scènes du quai des arts . Si vous êtes intéressés déposez votre candidature sur quaidesarts.fr mais attention c'est jusqu'à vendredi.







Le cirque Francky Zavatta arrive a Argentan ! Demain à 20h30 et mercredi à 15h00,

il sera installé au champ de foire. La plus étonnante représentation de fauves sera au rendez-vous ainsi que d'autres numéros à couper le souffle ! Remportez vos places pour y assister en appelant lundi à 9h30 et 14h30 le 02 33 05 32 30.

La Foire de la Chandeleur sur l'Esplanade du Hertré d'Alençon se termine vendredi ! Plus de 80 manèges, attractions et autres stands. La foire vous accueille mercredi de 14h à 20h, je vous propose de remporter vos jetons pour en profiter gratuitement : appelez lundi à 9h30 et 14h30 le 02 33 05 32 30.