Sortir dans le Calvados: lundi 10 février

Ce jeudi, le groupe Precom organise le salon Explor'emploi au parc des expositions de Caen. Participent à cet événement, les entreprises, les organismes de formation continue et les acteurs de l'emploi et de l'insertion professionnelle. C'est ouvert à tous de 9h à 18h, l'entrée est gratuite sur inscription.







Le zénith de Caen accueille jeudi les Bodin's , ces 2 humoristes qui parodient la vie a la ferme. Les places de ce spectacle sont en vente entre 32,00 et 37,00 euros. Les renards chauve seront en 1ère partie.





Le festival GRAINE DE MOTS est de retour a Bayeux pour son 5ème anniversaire depuis vendredi. Certains spectacles sont complets, il est donc préférable de se dépêcher pour entendre des mots qui vous feront sourire, rire ou pleurer ! Je vous offre tout de suite vos places pour le spectacle de Marie Paule Belle mardi à la Halle aux Grains ou Expansion(s) du vide sous un ciel d'ardoise jeudi à la Halle aux Grains. Appelez au 02 33 05 32 30 à 9h30 et 14h30 ce lundi.