Sortir dans la Manche: lundi 10 février

Toute cette semaine, les commerçants adhérents à St-Lô Commerces fêtent l'amour. Ils vous couvrent de cadeaux et sans obligation d'achat grâce à une carte de jeu à gratter. Et pour être sur de faire plaisir à l'élu de votre coeur pensez aux chèques cadeaux Saint-Lô Commerces valables dans plus de 150 commerces.







Allez voir le quartet buccal « les ensorceleuses » demain mardi a 20h30 au thêatre Roger ferdinand de saint-lô. Grâce à elles vous trouverez le bien-être et le bonheur, attendez vous à des formules magiques qui dépassent l'entendement....







Le Blitz theatre group vous donne rendez-vous demain mardi au Vox, à Cherbourg à 20h30.Les artistes grecs de ce collectif valsent jusqu’à l’épuisement. C’est un bal étrange qui se déroule dans une Europe en ruines. Leur spectacle tendre évoque la fin d’une société, certes, mais raconte aussi l’engagement des artistes et des intellectuels dans ce pays pas si étranger que cela.