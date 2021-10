Sortir dans le Calvados: mercredi 22 janvier

Ce dimanche vous avez rendez-vous à Ouistreham pour admirer de belles carrosseries. Il y a un grand rassemblement de voitures anciennes. Vous pouvez également vous inscrire sur place au baptème de pilotage au profit du téléthon moyennant 5 euros de participation.





Ce mercredi soir à Vire, Le Théâtre Label Etoile et l'association Mémoire vir(e)tuelle présentent "La Ligne", l'adaptation au théâtre d'Adolfo Kaminsky, une vie de faussaire (Calmann-Levy, 2009) par Sarah Kaminsky.

Arrêté à Vire le 22 octobre 1943, Adolfo Kaminsky était voué à subir le même sort que les Juifs de France persécutés. Échappant in extremis à la déportation, il entre dans la Résistance et entame en 1944 ce qui va devenir "une vie de faussaire"...

« Rester éveillé. Le plus longtemps possible. Le calcul est simple. En une heure, je fabrique trente faux papiers. Si je dors une heure, trente personnes mourront ... ».

Rendez-vous à la halle de Vire à 20h30.





Ce mercredi après-midi à Caen, c'est le 11ème forum des métiers de la communication. Les lycéens et les étudiants sont invités à rencontrer des professionnels de la communication, et découvrir les différents métiers de ce domaine, ainsi que les formations qui y préparent.

Et il y a le choix dans les domaines de l'événementiel, du web-design, du son et de l'image, du graphisme... C'est de 14h à 17h30 au zénith, l'entrée est à 2€.