Sortir dans l'Orne: mercredi 22 janvier

Jeudi matin, place aux graines de lecteurs à la bibliothèque Perseigne d'Alençon. Histoires courtes et comptines pour petits croqueurs de livres, de 0 à 3 ans. C'est demain jeudi à 10h.





Des contes musicaux vous sont proposés par l'association La Classe ce vendredi à Saint Hilaire sur Risle. L'artiste interprète des chansons injustement méconnues du siècle dernier. Son répertoire s'arrête à l'essor du vinyle et sa garde-robe à la naissance du CD ! Il est accompagné d'un conteur qui a une manière toute personnelle de rendre le conte vivant en le faisant parler à nos vies. Il suscite un rapport proche et complice avec le public, cultive un amour contagieux du mot et de la musique. Sa parole est de celle qui sait évoquer, et emmener ses auditeurs dès la première minute. C’est en étant drôle, grinçant et poétique qu’il dit au monde ses quatre vérités… et aussi, raconteur d’histoires oblige, quelques mensonges ! Le Clown Blanc des mots et l’Auguste des notes. Un duo détonant qui en a étonné plus d’un. Ce sera vendredi à 20h30.