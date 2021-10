Sortir dans l'Orne: lundi 20 janvier

Le festival Télérama a commencé mercredi. L'occasion de voir les films qui ont marqué 2013 à moindre prix. Rendez-vous à Alençon et Mortagne-au-Perche pour profiter de ces séances à 3€. Plus d'infos ici.

A quelques mois des Jeux Equestres Mondiaux en Normandie, le Département de l’Orne expose les œuvres photographiques de trois photographes normands partis sur les routes des trois départements de la Basse-Normandie à la rencontre des jeunes qui ont choisi les métiers du cheval. Cet autre regard sur le cheval, dévoile au grand public les métiers liés au cheval ainsi que l’avenir qu’il représente pour les jeunes. On y découvre Camille 27 ans, lad-driver, Maud 27 ans, technicienne de dentisterie équine, Lucie, 29 ans, ancienne professeur des écoles devenue artiste équestre ou encore Léo et Vivien, 16 ans en alternance pour apprendre le débardage. Rendez-vous au conseil général de l'Orne du lundi au vendredi de 9h30 à 18h, le dimanche de 14h30 à 18h.

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) propose un voyage aux XVIIe et XVIIIe siècles avec une semaine placée sous le double signe de la musique baroque et de la mode pour ce que l’on nommait “chinoiseries” et “turqueries”. Ce sont Molière et Lully qui parodient les turcs dans “Le Bourgeois Gentilhomme”, Rameau qui compose “Les Indes Galantes”, Montesquieu qui publie ses “Lettres Persanes” ou, en 1707, la première traduction en français des “Milles et une nuits”. Conférences, concerts et auditions publiques ponctueront cette semaine au cours de laquelle les élèves du CRD découvriront des instruments anciens : traverso, viole de gambe, violoncelle baroque, clavecin… Prochain rendez-vous ce mercredi.