Sortir dans la Manche: lundi 20 janvier

A partir de mardi, retrouvez le festival "Tête en l'air" organisé par l'association Ciné parlant. Rendez-vous à partir de mardi pour découvrir le Japon. Pas d'inscriptions requises pour les ateliers et conférences. La manifestation est gratuite sauf pour les films qui sont au tarif habituel du cinéma star.

Aujourd'hui lundi, connaissance du monde à Sain- Hilaire-du-Harcouët. Venez en apprendre plus sur la Norvège. Libéré des glaces primitives, le rivage scandinave invite les peuples à conquérir ses terres habitées par les trolls. Deux milles km de relief alpin coupé de fjords, une côte ciselée, la magie du printemps arctique sous le soleil de minuit, celle des lumières boréales dans la nuit polaire, attirent l'homme jusqu'au Cap Nord. Par sa beauté sauvage, la nature exhorta Lapons et Vikings à gratifier les forces célestes. L'homme animiste pratique des rites, il mystifie l'art pariétal, les danses et les incantations musicales. Chaque norvégien garde dans ses gènes, ce besoin inné d'exprimer sentiments et émotions. Les peintres, musiciens, écrivains, artistes en sont les témoins contemporains. Ce spectacle exaltant ouvre nos sens à l'esthétique et au créatif, il permet de s’évader et de révéler la joie enfouie au fond de nos cœurs. Séances à 13h45 et 20h30.



De la danse mardi au théâtre de Coutances. "Univers L'Afrique" Danse contemporaine et inspiration hip hop sur une voix envoûtante. Deux quatuors interprètent l'amour et la liberté sur des chansons de Nina Simone, la plus africaine des divas américaines. Dans une première partie, deux couples d'origine africaine de deux générations s'apprivoisent, luttent et vibrent en solo, duo, trio autour du thème de l'amour. Au fil de la seconde partie, sont mis en lumière les corps très différents de quatre danseurs du Ballet contemporain d'Alger : gracile, nerveux, athlétique, ou massif. Ils se confrontent, se confondent, se cherchent, s'affirment et s'entraînent jusqu'à la transe. C'est demain mardi à 20h30.