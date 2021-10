Sortir dans le Calvados : lundi 20 janvier

Le festival Télérama a commencé mercredi. L'occasion de voir les films qui ont marqué 2013 à moindre prix. Rendez-vous à Caen et Lisieux pour profiter de ces séances à 3€. Plus d'infos ici.

Mardi, Conférence "Pablo Picasso, un mythe de l’art moderne" par Katia Schneller, historienne de l’art. C'est à 18h30 à l'Auditorium de l’ésam Caen/Cherbourg, site de Caen. Entrée libre.

Théâtre gestuel avec "Ilo" mardi à Ifs. Dans un lointain désert, un homme à l’allure mystérieuse sauve une plante assoiffée. C’est le début d’un surprenant périple à la recherche des quelques dernières gouttes d’eau fraîche. Cette rencontre "homme-plante" les mènera avec étonnement de la rivalité la plus querelleuse à la solidarité la plus douce. Par une gestuelle précise et inventive, Îlo traverse sans didactisme, avec légèreté, tendresse et humour, la question grave du manque d’eau. De portées acrobatiques en courses poursuites et quelques pas dansés, se construit un beau récit d’images et de sensations. Représentation à 19h30.