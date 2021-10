Sortir en région: lundi 6 janvier

CALVADOS

Viva Vivaldi demain mardi à Caen dans le cadre de « hors les murs ». Les Musiciens du Paradis, accompagnés et dirigés par le contre-ténor Damien Guillon, célèbrent le génie de Vivaldi à travers deux chefs-d'oeuvre de musique sacrée.

Les Musiciens du Paradis seront de magnifiques interprètes de ce répertoire. L'ensemble a notamment participé la saison dernière à la création de Vénus et Adonis. C'est demain soir à 20h à l'église notre dame de gloriette.





Il y a du théâtre demain mardi et mercredi à Hérouville. C'est la pièce « lendemain de fêtes ». Un vieil homme se remémore sa vie et ses différents âges comme il peut, mêlant ses vrais souvenirs à des visions fantasmés et imaginaires. Demain mardi soir à 20h30 et mercredi à 18h30 au théâtre d'Hérouville.

MANCHE

Demain mardi, balade-découverte des oiseaux et des milieux dans lesquels ils vivent (bord de mer, bocage, milieux bâtis, plans d'eau ...). Identification, écologie, relation avec le milieu et protection seront des thèmes abordés.

Rendez-vous à 10h00 demain à la Pointe d'Agon. Prévoir des vêtements chauds et des jumelles. Réservation : Office de Tourisme de Blainville-sur-Mer.





Voyage en Norvège prévu à Saint Lô aujourd'hui lundi ! Le film de Gérard Bagès vous montre « Norvège et les îles Lofoten ». Libéré des glaces primitives, le rivage scandinave invite les peuples à conquérir ses terres habitées par les trolls. 2000Km de relief alpin coupé de fjords, une côte ciselée, la magie du printemps arctique sous le soleil de minuit, celles des lumières boréales dans la nuit polaire, attirent l'homme jsuqu'au cap nord. C'est aux archives départementales à 15h et 20h30.

ORNE

Ce lundi soir, le cinéma « Les 4 normandy » d'Alençon vous proposent un ciné cité. Projection de « Vénus de la fourrure » de Roman Polanski. Une comédie avec Emmanuelle Seignier et Mathieu Almaric. Seul dans un théâtre parisien après une journée passée à auditionner des comédiennes pour la pièce qu’il s’apprête à mettre en scène, Thomas se lamente au téléphone sur la piètre performance des candidates. Pas une n’a l’envergure requise pour tenir le rôle principal et il se prépare à partir lorsque Vanda surgit, véritable tourbillon d’énergie aussi débridée que délurée. Ce sera à 20h30.





Atelier plessis et plessage à la maison du parc de Nocé vendredi.

Cet atelier participatif, animé par Franck Viel, vous permettra de découvrir le principe du plessage et du plessis ou l'art d'entrelacer des végétaux vivants et morts (saule, branches issues de taille de haies…). Grâce à diverses réalisations créées in-situ (clôtures végétales, haies sèches (aussi appelées haies benjes), haies vivantes...), vous apprendrez des techniques que vous pourrez ensuite reproduire dans votre propre jardin.

Lors de cet atelier, Franck Viel apportera également des conseils pratiques pour l'entretien de ces réalisations. Sur réservation auprès de la maison du parc.







Dimanche à 17h - Concert du Nouvel An viennois à Alençon. L’orchestre symphonique du CRD vous donne RDV pour un concert du Nouvel An pensé dans la pure tradition du célèbre orchestre de Vienne. C'est à la halle aux toiles, l'entrée est libre et gratuite.