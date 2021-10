Noël: le message de l'évêque de Séez

Lorsque le jeune couple, Joseph et Marie, se met en route de la ville de Nazareth (leur lieu de vie), vers la bourgade de Bethléem, (le lieu d’origine de Joseph) leur situation n’est pas très assurée.

Le pays est occupé par les Romains, des tensions religieuses et sociales sont fortes, leur histoire personnelle reste pour l’instant incompréhensible à leurs yeux. Pourtant ils avancent, ils marchent, ils font confiance… bientôt un enfant va naître.

Vingt siècles plus tard, un jeune couple qui s’engage aujourd’hui dans la vie peut ressentir les mêmes appréhensions : chômage, climat social détérioré, perspective et situation familiale souvent dégradée… et pourtant ils s’engagent. Il serait hasardeux et anachronique de comparer ces deux situations et pourtant la fête de Noël qui approche nous invite à ce rapprochement.

Noël : fête de la confiance, voilà une expression insuffisante certes, mais bien suggestive.

Marie, Joseph : ce jeune couple met en Dieu toute sa confiance, confiance qui sera source d’une vie, d’une fécondité inégalable.

Prenons les moyens pour que Noël soit, pour tous, un temps de confiance :

confiance entre nous,

confiance en notre société qui peut plus que la mauvaise image qu’elle renvoie d’elle-même,

confiance en nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues. De tous les âges, de toutes les situations nous sommes concernés ; n’oublions pas que ‘’personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à donner’’.

confiance en Dieu pour les croyants, Dieu qui vient nous visiter.

Catholiques du diocèse de Séez, c’est dans cet esprit que nous voulons vivre Noël.

Que ces vœux soient, pour moi, l’occasion de vous inviter, le dimanche 18 mai 2014, au grand rassemblement diocésain de la foi à Sées. De toutes générations, croyants il nous donnera de nous retrouver pour un temps de partage et de fête.

Là aussi, il nous sera possible et heureux de vivre dans un climat de confiance et de redire notre confiance en un Dieu qui nous aime.

Bon et heureux Noël.

+ Jacques Habert

Evêque de Séez