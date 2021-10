Un parfum de Noël à Cherbourg...

Le programme des festivités de fin d'année (à retrouver en détails sur www.ville-cherbourg.fr) débute jeudi 5 décembre à Cherbourg, avec des artistes de rues en déambulation dans les rues piétonnes. Au programme : orgue de barbarie, clowns-échassiers, cracheurs de feu, équilibristes, jongleurs, qui vont se relayer jusqu'au 20 décembre, les mercredis, jeudis et vendredis.

Pour les courses de Noël, sachez que les magasins proposent des nocturnes les vendredis 6 et 20 décembre jusqu’à 21h, et seront ouverts les dimanches 15 et 22 décembre. vendredi 6 décembre.

Le marché de Noël ouvre vendredi

Le marché de Noël organisé par l'association Cherbourg Ensemble se tiendra du 6 au 28 décembre sur la place de Gaulle. Dans ce petit village, 28 chalets commerçants, un chalet associatif, le chalet des automates et la maison du Père Noël sont à découvrir.

Vendredi 6 décembre, de 17h30 à 18h, deux maquilleuses seront présentes place Centrale et une troisième place de Gaulle pour grimer les enfants. A 18h, les géants de lumière de la compagnie Tewhoola animeront les rues du centre-ville en musique et en féerie. Ils partiront de la place Centrale pour se rendre place de Gaulle.

La fontaine Mouchel, entièrement rénovée, s'embrasera les samedis 7, 14 et 21 décembre à 19h15. Des concerts d’artistes locaux sont programmés les samedis de 17h30 à 19h et les dimanches de 16h30 à 18h. Enfin, le samedi 14 et les dimanches 15 et 22 décembre, de 15h à 19h, le club Kiwanis masculin proposera de photographier les enfants avec le Père Noël. Les fonds récoltés seront reversés aux associations en faveur de l’enfance.

Le Père-Noël a le pied marin

Samedi 21 décembre à 14h et 17h, N et I Ni et compagnie présentera son spectacle La Chronominusite du Coucou au théâtre de la Butte. Une représentation gratuite ouverte à tous, avec la participation exceptionnelle du Père Noël !



Le vieux bonhomme rouge déambulera aussi dans les rues de la ville le dimanche 22 décembre. Il arrivera par la mer, à bord d’un vieux gréement et débarquera quai Lawton-Collins à 15h. L’arrivée place de la République est prévue vers 17h30. Le Père Noël sera escorté par 200 danseurs et musiciens des compagnies Les Aulnes, Aglaja, Les mascottes, Roc Fanfare et La batterie fanfare des pompiers de la CUC.