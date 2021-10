Valérie Pécresse en déplacement à Caen vendredi

L'ancienne ministre, députée des Yvelines, est attendue vendredi 6 décembre à 15h30 au siège de la Fédération du Calvados, rue Varignon.

Celle qui est aussi secrétaire générale de l’UMP doit également se rendre ensuite au bar le "101" (101 rue Saint-Pierre à Caen) pour une séance de dédicaces, à partir de 17h.

Le déplacement de Valérie Pécresse intervient alors même que mardi 3 décembre, Sonia de la Provoté, candidate de l'Udi à Caen, et Philippe Lailler, candidat du Modem, ont annoncé leur volonté de faire liste commune, dès le premier tour. Les deux centristes ont invité Joel Bruneau à les rejoindre pour "une seule et même liste au centre et à droite".

Le candidat UMP décline pour l'heure. Il a même annoncé l'inauguration de son bureau de campagne, au 75 rue de Bernières, samedi 7 décembre, à 16h30.