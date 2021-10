50129. Cherbourg : David Margueritte (UMP) présente ses co-listiers

David Margueritte, candidat à la mairie de Cherbourg investit par l'UMP, a présenté mardi 11 février les membres de sa liste municipale. Pour se démarquer des candidats PS et Front de Gauche, les co-listiers ont été présentés en 3 groupes. Ceux déjà présentés à la presse, les co-listières et les co-listiers.

La moyenne d'âge est de 50 ans, le benjamin a 19 ans, le doyen est âgé de 88 ans. Dans cette liste "d'union", on trouve 11 adhérents de l'UMP, un du Modem et un de l'UDI. "Les deux-tiers de la liste sont issus de la société civile et ne sont encartés nulle-part, mais je ne cache pas mon appartenance politique" précise le candidat, "c'est une liste de tous les quartiers, de tous les mouvements professionnels et associatifs de notre ville" :

Les co-listiers de David Margueritte



- Fabrice Huet (UDI), 39 ans, Le Voeu, conseiller municipal de l'opposition sortant

Professeur d'éducation musicale, chef de chœur de la chorale Gloria, il est aussi président de l’Association des Amis de l’Orgue de Saint Clément

- Sophie Héry (UMP), 67 ans, Centre-ville, conseillère municipale de l'opposition sortante

Directrice du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, présidente de la structure d’insertion Astre Environnement



- Pierre Soetaert (UMP), 22 ans, Octeville-Bourg, Porte-parole de l'UMP Cotentin

Etudiant en finances et salarié agricole, il est aussi le directeur de campagne de David Margueritte



- Françoise Hamon (UMP), 63 ans, Amont-Quentin, Porte-parole de l'UMP Cotentin

Orthophoniste



- Cyril Bourdon (MoDem), 41 ans, Amont-Quentin, Délégué du MoDem du Cotentin

Responsable des Systèmes d'information chez DCNS, il est aussi militant syndical.



- Catherine Huet (Société Civile), 68 ans, La Bucaille

Médecin dermatologue à la retraite



- Daniel Cuny (Société Civile), 53 ans, Postaire

Chargé de mission chez Areva, il est aussi délégué syndical



- Camille Rousvoal (Société civile), 32 ans, Centre-ville

Infirmière libérale, elle est à l’origine de la pétition contre la colorisation des rues piétonnes



- Gabriel SOUNGWAH (Société civile), 39 ans, Les Fourches

Chirurgien dentiste, il est aussi consultant en santé internationale



- Sophie Amedjkouh (Société Civile), 41 ans, Centre-ville

Commerçante



- Jean-Yves Devos (Société Civile), 64 ans, La Bucaille

Trésorier des associations « Astre Environnement », « Au fil de l’eau » et « Soins-santé »

Ancien contrôleur de gestion et directeur de clinique

- Jean-Philippe Chapin (Société Civile), 47 ans, Hameau-Digard

Infirmier libéral, il est aussi président du Comité départemental de Hockey sur glace



- Emmanuelle Duclos (Société Civile), 45 ans, Centre-ville

Responsable d’agence dans le domaine de la formation, elle est aussi responsable marketing, logistique et portuaire



- Lysiane Moriaux (Société Civile), 63 ans, Val de Saire

Directrice Technique de L'ASC Natation, elle est aussi docteur en Sciences humaines



- Fabienne Lebas (Société Civile), 58 ans, Amont-Quentin

Coiffeuse, elle est aussi actrice et trésorière d’une troupe amateurs de théâtre



- Sophie Giot (Société Civile), 24 ans, Le Maupas

Employée commerciale, elle est aussi coach et capitaine à l’ASC Basket



- Marion Legac (Société Civile), 24 ans, Octeville

Professeur de Lettres, elle est aussi déléguée départementale de l’APF



- Dominique Livory (Société Civile), 66 ans, La Bucaille

Retraitée de l'Education Nationale

Membre de la Société des Amis du Musée

- Colette Le Barbanchon (UMP), 77 ans, Val de Saire

Retraitée de l'Education Nationale



- Myriam Augier (Société Civile), 45 ans, Les Provinces

Hôtesse de caisse



- Karine Richard (Société Civile), 38 ans, Octeville-Bourg

Secrétaire-comptable



- Nicole Fouquet (UMP), 70 ans, Batavia

Retraitée de la fonction publique territoriale (ATSEM), elle est aussi bénévole à la Chaudrée et à la Banque alimentaire



- Renée NEEL (Société Civile), 67 ans, La Bucaille

Secrétaire à la retraite, elle a été la secrétaire du Docteur Hébert, ancien maire de Cherbourg



- Marie Claude BOUVET (UMP), 67 ans, Saint-Clément

Responsable administratif et comptable à la retraite, elle est aussi trésorière du comité de Bridge de Basse Normandie



- Jacqueline Lemoux (UMP), 68 ans, Octeville-Bourg

Educateur sportif à la retraite

- Lina Alcantara (Société Civile), 23 ans, Batavia

Assistante de gestion documentaire à l'EPR de Flamanville

- Stéphane Aubert (Société Civile), 50 ans, Centre-ville, ancien conseiller communautaire

Pilote de modifications chez Areva, commerçant du centre ville



- Marc Cousin (Société Civile), 60 ans, Octeville-Bourg

Commerçant, paysagiste



- Stéphane Renaud (Société Civile), 43 ans, La Polle

Responsable des outils comptables et financiers



- Morgan Lemoine (Société Civile), 19 ans, Les Provinces

Lycéen, il est aussi responsable de section chez les Jeunes Sapeurs Pompiers



- Philippe Heurdre (Société Civile), 64 ans, Centre-ville

Artisan coiffeur et salarié du Casino de Cherbourg



- Richard Moulin (Société Civile), 48 ans, La Villa Roca

Commerçant



- Roger Le Huel (Société Civile), 88 ans, Centre-Ville, ancien Maire de Saint-Germain-des-Vaux

Retraité de l’hôtellerie et président de la SNSM Cherbourg





- Jean-Claude Déon (UMP), 68 ans, Les Roquettes

Retraité de la marine nationale



- Jacques Collin (Société civile), 68 ans, Le Voeu,

Commerçant à la retraite



- Lucien Hérauville (UMP), 68 ans, Octeville-Bourg

Retraité de DCNS



- Michel LEBIEZ (UMP), 66 ans, Centre-ville

Ingénieur retraité de DCNS



- Yves Milon (Société Civile), 83 ans, Le Voeu

Agent d’assurance à la retraite, il est aussi fondateur et Président du club du cercle nautique Cherbourgeois