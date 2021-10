Tendance Ouest invite Génération Goldman à Caen

En 2012 My Major Company a réuni la jeune génération de la chanson française autour du répertoire de l'un des artistes français les plus populaires : Jean-Jacques Goldman, élu cette année personnalité préférée des français. Le premier volume de Génération Goldman est sorti le 19 novembre 2012 et s’est écoulé à plus de… 800 000 exemplaires.

En 2013, le volume 2

Le 26 août 2013 est sorti le deuxième volume de Génération Goldman avec des titres incontournables (Quand la Musique est bonne, Pas toi, Il changeait la vie, Elle a fait un bébé toute seule, La Vie par procuration, Encore un matin…), mais aussi des morceaux moins connus (Si je t'avais pas, Confidentiel,Bonne Idée).

Show case et interview - entrée libre et gratuite

Tendance Ouest reçoit trois artistes du collectif Génération Goldman : Leslie, Amandine Bourgeois et Mickael Miro. De 16h00 à 19h00, le samedi 7 décembre, interview et show case en live et en direct dans le pub AU BUREAU, 41 boulevard Maréchal Leclerc à Caen. L’entrée est libre et gratuite… dans la limite des places disponibles.