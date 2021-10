Cherbourg. Le duo PARAKIT va faire danser Cherbourg lors du Tendance Live

Leur destin bascule en 2016 lors de "l'Amsterdam Dance Event", ils présenteront leur titre "Save Me" avant d'être signés par un label russe indépendant. Le titre devient N°1 en quelques semaines en Russie et pulvérise tous les records. Le groupe devient une référence en matière de musique électronique et symbole de la French Touch à l'étranger. Le titre "Save Me" deviendra le tube de l'été 2016, en France mais aussi en Europe.

The Parakit, c'est 20 millions de streams, et plus de 15 millions de vues pour le clip de "Save Me". Ils sont de retour avec un nouveau single "Dam Dam" ou ils revisitent un classique de la pop française dont tout le monde connaît le refrain.

