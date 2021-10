Ce samedi retrouvez Leslie, Amandie Bourgeois et Brice Conrad à Caen

Bientôt 500 000 exemplaires vendus pour le second volume de la compilation Génération Goldman, c'est une nouvelle fois l'un des succès de cette année 2013.

Pour fêter ce succès et le lancement des fêtes de fin d'année, Tendance Ouest invite Leslie, Amandine Bourgeois et Brice Conrad ce samedi de 16h à 18h au pub "Au Bureau" et dans la limite des places disponibles.

Vous pourrez assister en direct aux interviews des artistes et a quelques titres en showcase, alors ce samedi retrouvez Tendance Ouest avec Leslie, Amandine Bourgeois et Brice Conrad à Caen !