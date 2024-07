Musique. La chanteuse Leslie prépare son retour en musique

En concert les 5 et 6 juillet dernier au festival DYR (Do You Remember) à Taverny en région parisienne, Leslie a annoncé qu'elle allait faire son retour en musique prochainement, avec un titre en duo avec un chanteur dont elle n'a pas encore dévoilé le nom. La chanteuse, qui s'est fait connaître du grand public en 2001 avec l'émission Graines de Star sur M6, avait enchaîné les succès avec des hits comme "Le bon choix" ou encore "Sobri" en duo avec Amine.

Leslie a d'ores et déjà réservé l'Olympia. Elle prévoit d'y donner un grand concert en 2025. Agée de 39 ans, la chanteuse s'apprête donc à sortir de sa longue pause musicale, une pause pendant laquelle elle est devenue maman.