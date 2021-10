70ème anniversaire de l'appel du Général de Gaulle : de la défaite à la Résistance

A l'occasion du 70ème anniversaire de ce message symbolique, le Mémorial de Caen, désormais doté de tout nouveaux locaux, organise un grand colloque ouvert au public sur le thème 'De la défaite à l'esprit de Résistance”. Jeudi 17 juin, la première conférence portera sur la radio et son rôle dans la propagande, en présence notamment de José Sourillan, ancien directeur des services de documentation sonore de RTL (à 20 h 30). La matinée du lendemain, date anniversaire de l'appel, des spécialistes s'interrogeront sur les causes de la défaite. L'après-midi sera intitulé 'démythifier la résistance”. Jean-Marc Berlière, chercheur au CNRS, et Franck Liaigre, enseignant, se pencheront sur ce thème. Quant à Dominique Veillon, directrice de recherche au CNRS, elle interviendra sur l'intérêt de recueillir des témoignages d'anciens résistants.

Pratique. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Tél. 02 31 06 06 45. www.memorial-caen.fr



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire