Cherbourg. "Vacances Normandes" : Tendance Ouest vous offre le petit-déj' à Cherbourg !

Après Alençon, Flers (Orne) et Caen (Calvados), Tendance Ouest pose ses micros à Cherbourg-en-Cotentin (Manche), vendredi 30 juin 2017, avec une matinale spéciale "Vacances Normandes".

Le studio mobile de la radio sera stationné sur la Place de Gaulle, également appelée place du théâtre, entre 6h et 9h.

Des invités en direct

Pour parler des incontournables de l'été, plusieurs invités se succéderont à notre micro :

À 6h10, Olivier Travert de l'Ecole de Voile de Cherbourg et Cyril Fortin de l'École voile et vent de Tourlaville présenteront l'éventail d'activités nautiques qui s'offre aux habitants et vacanciers.

À 6h40, gros plan sur le festival les Art'Zimutés qui s'installe sur la plage verte du 29 juin au 1er juillet, avec Benjamin Flambard, membre de l'organisation.

À 7h10, rendez-vous avec Guillaume Hamel, directeur de l'office de tourisme, pour évoquer notamment les nombreuses visites guidées programmées pendant l'été, et les balades en rade.

À 7h40, Noëlle Huart-Blanchard, responsable du service événementiel de Cherbourg-en-Cotentin, présentera les animations de l'été : Cherbourg à la plage, Cin'étoiles, Fanfar'août, etc...

À 8h10, Catherine Gentile, adjointe au maire en charge de la culture, évoquera la Biennale du 9e art, qui met à l'honneur Winsor McCay.

À 8h40, tour d'horizon de Cherbourg avec le maire, Benoît Arrivé, qui parlera aussi de la Cité de la Mer

Café et viennoiseries pour les auditeurs

Café et viennoiseries seront offerts à tous les auditeurs qui viendront nous rendre visite entre 7h et 9h sur cette émission en direct de la Place de Gaulle à Cherbourg.

