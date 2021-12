Cherbourg. A Cherbourg, un brunch urbain sur la place de Gaulle dimanche !

À Cherbourg, l'association CherBOUGEtoi veut faire bouger la ville… y compris le dimanche ! Elle propose pour la première fois ce dimanche 11 juin 2017 un "brunch urbain" sur la place de Gaulle, alias place du Théâtre. Un événement inspiré d'un concept qui existe déjà à Caen.

Pour tous les goûts

Après une grasse matinée dominicale, chacun est invité, de 11h à 15h, à venir déguster des mets salés, sucrés ou épicés, et profiter de diverses animations. "Il y aura des food-trucks, des producteurs locaux avec de la brioche, des cookies, des huîtres, et les commerces de la place ont accepté d'ouvrir leurs portes !" raconte Chloé Briegel, présidente de l'association CherBOUGEtoi.

Animations pour petits et grands

La part belle sera faite à la musique, avec une scène ouverte pendant l'ensemble du brunch, sur laquelle les musiciens ou chanteurs amateurs son invités à venir se produire. "Parallèlement, nous proposerons un éveil musical pour les enfants de 11h à 13h, puis un DJ Set avec FX Olivieri de 13h à 15h". Enfin, le premier "piano urbain" de Cherbourg, comme ceux que l'on peut trouver dans les gares parisiennes, sera proposé par le Café du Théâtre.

Une ambiance retro

Des jeux de société pour enfants et adultes, un stand de maquillage ou des jeux gonflables contenteront aussi petits et grands.

Et pour pimenter ces animations, une ambiance retro - années 60, dans le style du film La La Land. "L'idée c'est : la guinguette. Nous serons déguisés, certains commerçants aussi, il y aura des voitures d'époque... Et des démonstrations de danse lindy hop et swing" détaille Eve Astoul, trésorière.

Près de 500 Cherbourgeois se montrent déjà intéressés, sur la page Facebook de l'événement.

Brunch Urbain, sur la place de Gaulle de 11h à 15h. Animations et restauration sur place.