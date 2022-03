Eminem sacré artiste de l'année aux 1ers YouTube Music Awards

Palmarès des YouTube Music Awards 2013

Meilleur artiste de l'année : Eminem;

Meilleure vidéo de l'année : "I Got a Boy", de Girls' Generation;

Meilleure reprise de vidéo : "Radioactive", par Lindsey Stirling and Pentatonix;

Phénomène YouTube : "I Knew You Were Trouble", par Taylor Swift;

Révélation de l'année : Macklemore & Ryan Lewis;

Innovation de l'année : "See Me Standing", par DeStorm

La cérémonie a été retransmise en direct sur la plateforme vidéo. Présentée par Jason Schwartzman et mise en scène par Spike Jonze, elle a été marquée par les prestations d'Eminem, mais aussi de Lady Gaga, Arcade Fire, Avicii ou encore M.I.A.

Les nominations avaient été annoncées le 17 octobre et concernaient essentiellement les vidéos les plus vues et partagées ces douze derniers mois. Ce sont les internautes qui ont ensuite voté pour élire les premiers lauréats de ces YouTube Music Awards.